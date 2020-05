Comença l'enderroc de l'edifici de la cruïlla entre el Guimerà i el Casanova

L'edifici de la cruïlla entre el car-rer Guimerà i el Casanova, on fins ara hi havia comerços com el DayaDay o bé La Creadora, passarà aviat a la història, un cop han començat les obres d'enderroc. És just el que hi ha davant l'edifici de la joieria Tous.

Fa uns anys que es va anunciar que s'havia d'aterrar, però no ha sigut fins fa pocs dies que han començat els treballs. Es fan de forma manual, tenint en compte l'emplaçament, que hi ha edificis al voltant i que es manté la circulació de vianants a tota la zona.

L'edifici és propietat d'un particular. Per la banda del carrer Guimerà agafa tota la casa a partir de la farmàcia Planas, que no forma part de l'immoble, fins a la cantonada. Al carrer de Casanova arriba fins a La Creadora, que ja per a les darreres campanyes comercials anunciava rebaixes per treure's estocs davant la imminència de les obres d'enderroc.

Al lloc que quedarà net s'hi construirà un altre edifici que canviarà la fesomia d'un dels car-rers més cèntrics i comercials de la ciutat, i que és en ple debat sobre la reurbanització que cal fer-hi per convertir-lo en una illa de vianants. És un dels projectes que l'equip de govern municipal s'ha proposat empènyer aquest mateix mandat.

L'aspecte del carrer ja va canviar just al davant, a l'actual botiga central de la joieria Tous de Manresa, ara farà 8 anys. Es va inaugurar a mitjan agost del 2012 també després d'aterrar l'edifici que hi havia aleshores. S'hi va alçar un nou immoble de quatre plantes on predominen les vidrieres. Les dues primeres són de la joieria, que disposa de més de 160 metres quadrats d'establiment comercial. La resta són negocis i despatxos particulars.

Amb la inauguració de la botiga, Tous va tancar els dos establiments que tenia a Manresa. Un d'ells, el del carrer del Born, era la botiga original de la joieria de la firma a partir del qual, amb els anys, es va estendre a tot el món.

Tous també eren els propietaris de la botiga DayaDay de complements de moda que era just al xamfrà de l'edifici que ara s'està enderrocant. Amb el nom de Casual Dreams, Tous va anunciar a principi d'aquest any la seva intenció de tancar els 60 establiments que hi havia arreu de l'estat, entre els quals el de Manresa.

Les obres d'enderroc són a càr-rec de l'empresa Vilà Vila, que els darrers dies ha envoltat la finca d'una lona de color blau.

La reurbanització del carrer Guimerà l'ha de convertir en un vial amb preferència per als vianants. És un dels projectes inclosos al pacte municipal de govern entre Junts per Manresa i Esquer-ra per a l'actual mandat.