Inici, dilluns, d'una campanya per recollir menjar per abastir la plataforma d'aliments

El proper dilluns, 18 de maig, arrenca la campanya de recollida d'aliments i altres productes imprescindibles, que té per objectiu aplegar el màxim de material per poder ajudar les famílies vulnerables. Les demandes socials s'han incrementat arran de la pandèmia de la Covid-19, i per aquest motiu es demana a tota la ciutadania que sigui solidària i col·labori amb la campanya per ajudar les persones i famílies que estan passant per dificultats.

El funcionament de la campanya serà similar al del Gran Recapte que organitza periòdicament el Banc dels Aliments. Diversos supermercats de Manresa (un total de 30, pertanyents a 8 cadenes) instal·laran un punt de recollida (una caixa, un carro o un recipient similar), en un lloc visible proper a les caixes, on tothom qui ho desitgi podrà dipositar aliments i productes.

Els béns imprescindibles que es demanen són arròs, pasta, sucre, mongetes cuites, bolquers, cereals infantils (farinetes), potets de menjar infantil, cacau soluble i cereals.

Persones voluntàries de la Fundació Convent de Santa Clara recolliran diàriament (si cal, dues vegades) els productes recollits als supermercats, per tal d'emmagatzemar-los a la Plataforma dels Aliments i que posteriorment es pugui distribuir. En tots els punts de recollida hi haurà un rètol identificatiu de la campanya, on també hi haurà el llistat dels productes que es recullen.

La campanya està prevista inicialment per a quinze dies, però amb la possibilitat de prorrogar-la indefinidament, en funció de la situació i de la disponibilitat dels supermercats. L'organització anima la ciutadania a participar a la campanya, de la qual també es farà difusió a través de les xarxes socials, amb l'etiqueta #Donairebras.

Els 30 establiments participants són els pertanyents a les cadenes Bon Preu i Esclat, Bonarea (Àrea de Guissona), Caprabo, Carrefour, Consum, Llobet, Plus Fresc i Roges. L''organització vol agrair de manera molt especial la seva col·laboració.

La campanya ha estat presentada aquest migdia per la regidora d'Acció i Inclusió Social de l'Ajuntament de Manresa, Mariona Homs, i la responsable de la Fundació Convent de Santa Clara, Sor Lucía Caram, juntament amb diversos voluntàries i voluntàries d'aquesta entitat, que participaran a la campanya.

La regidora Mariona Homs ha explicat durant la presentació que «la crisi sanitària s'ha convertit també en una crisi alimentària. Hi ha moltes famílies que s'han vist abocades a la pobresa, i ha anat creixent el nombre de persones que des de Serveis Socials es deriven a la Plataforma dels Aliments».

Al seu torn, Sor Lucía Caram ha considerat que «la Covid-19 és una màquina destructora amb molta força, que genera nous pobres i noves formes de pobresa», i ha assegurat que «com que la situació va per llarg, ens va semblar molt adequat la iniciativa de l'Ajuntament de tirar endavant aquesta campanya». La responsable de la Plataforma ha explicat que «ens agradaria no haver d'apagar focs i treballar més amb reinserció i persones que van adquirint autonomia, però la Crisi de la Covid-19 ens obliga a cobrir situacions de primera necessitat».



Increment de demanda a la Plataforma dels Aliments



La Plataforma dels Aliments, que gestiona la Fundació Convent de Santa Clara, és el mitjà des del qual Serveis Socials garanteix que les persones que ho necessiten puguin tenir accés als aliments bàsics.

Totes les persones que van a la plataforma són derivats per Serveis Socials o per altres entitats de la ciutat, prèvia coordinació amb Serveis Socials.

Actualment la Plataforma dels Aliments funciona dos dies a la setmana i proporciona lots d'aliments per a persones soles per a un mes de durada, i a les famílies per quinze dies. Es reparteixen aliments secs, però també menjar fresc i productes d'higiene personal i de neteja de la llar.

L'actual situació de pandèmia ha generat un increment de la demanda de Serveis Socials i també concretament d'aliments. Així, des del 16 de març fins al 30 d'abril, es van fer lliuraments d'aliments a 1.629 famílies derivades de Serveis Socials, mentre que en el mateix període de l'any 2019, se n'havien atès 1.447. A aquestes xifres cal afegir-hi els 250 lots d'emergència que s'han lliurat durant aquest període (16 març-30 d'abril) a persones o famílies que s'han adreçat directament a la Plataforma.

Les darreres setmanes, l'Ajuntament de Manresa ha doblat les partides destinades al pagament de productes com la llet i els ous de la plataforma. Amb la campanya que ara es posa en marxa l'objectiu es poder disposar de més productes per atendre la demanda creixent per part de persones i famílies vulnerables.