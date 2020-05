Jornada sense defuncions als hospitals de Manresa a causa del coronavirus

Jornada sense defuncions als hospitals de Manresa, els que gestiona la Fundació Althaia, i el de Sant Andreu, a causa del coronavirus. En el cas d'Althaia és el quart dia consecutiu que no s'han de lamentar traspassos. Des de l'inici de l'emergència sanitària són 226 en el cas d'hospitals de la ciutat. Els pacients ingressats es manté estable i les altes van, tímidament, en augment.

A la Fundació Althaia de Manresa hi ha aquest divendres 23 pacients ingressats amb la Covid-19 confirmada. Una trentena més també estan ingressats al centres sanitaris de la fundació mb símptomes i esperen el resultat de la prova.

S'han donat 965 altes, que són 6 més que no pas les del dia anterior i hi ha 7 professionals d'Althaia que estan confinjats al seu domicili. 5 d'ells han donat positiu, i 2 estan pendents del resultat de la prova.

A l'Hospital de Sant Andreu hi ha 50 persones ingressades a les unitats d'aïllament per la Covid-19. Aquest divendres hi ha hagut 2 nous ingressos. Un procedent de la Fundació Althaia i un altre de la residència de la Sagrada Família de Manresa . També s'ha donat una alta a domicili, i hi ha un treballador que és confinat a casa i ha donat positiu.