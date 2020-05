Més de 350 persones a les portes obertes del campus universitari

Fins ahir, més de 350 persones s'havien inscrit a les jornades de portes obertes virtuals al Campus Universitari de Manresa. A la UManresa, que la farà avui i demà, n'hi havia més de 250; i a la UPC Manresa, que la fara demà, un centenar. Encara hi havia temps per apuntar-s'hi, de manera que aquesta xifra podria canviar.

A la UManresa, totes les persones inscrites tenen previst assistir a les sessions informatives online durant les quals s'explicarà el funcionament dels estudis. En total, es faran deu sessions, dirigides per un professor de cada grau o cicle formatiu, que inclouran la intervenció d'estudiants i/o de persones titulades en les darreres promocions. Una d'aquestes sessions s'adreçarà exclusivament al col·lectiu de persones franceses interessades en els estudis de ciències de la salut, principalment en el grau de fisioteràpia. Serà l'única que es farà avui.



Trobada amb la sotsdirectora

A la UPC Manresa, les sessions s'iniciaran amb una primera trobada en què Rosa Giralt, sotsdirectora de Comunicació i Estudiantat de l'Escola Politècnica Superior d'Enginyeria de Manresa (EPSEM), parlarà via telemàtica amb les persones inscrites sobre el centre docent en general i donarà informació d'interès per als futurs estudiants. Posteriorment, les persones interessades podran accedir a les trobades dels diferents graus i màsters universitaris, durant les quals rebran informació concreta de cada estudi i podran interactuar amb la persona que els informi per resoldre els dubtes que tinguin.

Aquestes sessions informatives virtuals permetran al futur estudiantat, així com als tutors, tutores i familiars, conèixer els estudis i resoldre dubtes sobre els graus o màsters que els interessen i les seves sortides professionals, a més de rebre informació complementària sobre la vida universitària, la mobilitat internacional o les pràctiques en empreses.

L'enllaç per entrar a la jornada de portes obertes de la UManresa és: http://portes-obertes.umanresa.cat/. En el cas de la UPC Manresa, les inscripcions i el programa de la jornada per als graus és a manresa.upc.edu/portes-obertes; i a la jornada per als màsters universitaris, manresa.upc.edu/ meem o manresa.upc.edu/mern.