Una plaça Major de Manresa totalment buida, una imatge inèdita que serà difícil de repetir quan es faci el salt a la fase 1

El fotògraf manresà Joaquim Vert ha repetit les imatges panoràmiques de 180 graus que va fer el desembre passat de la plaça Major de Manresa, entre altres espais del Centre Històric. Mentre que aleshores s'hi veien les botigues tancades i no hi havia vianants ni cotxes, però sí els bars oberts, els tendals i gent a les taules i cadires d'una de les terrasses, en aquesta no hi ha res de res, a causa de la situació de confinament actual. Tots els bars tancats, sense les terrasses. Serà dificilíssim quan s'acabi la fase 0, molt probablement dilluns vinent, tornar a veure la plaça de l'Ajuntament amb aquest aspecte. El fotògraf assegura que el fet que «durant un temps no hi hagi a la plaça Major cap element que ocupi un espai, no ho havia vist mai i desitjo no tornar-ho a veure; esperem que hi torni ben aviat el bon ambient i l'activitat comercial i de lleure tant de nit com de dia dels darrers temps». La fotografia és feta amb dues imatges verticals realitzades pel fotògraf i acoblades per ordinador per Montse Vert.