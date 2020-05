Tercer dia seguit sense defuncions als centres de la Fundació Althaia

La Fundació Althaia de Manresa va viure ahir la tercera jornada consecutiva sense cap defunció a causa del coronavirus. És el primer cop que es dona aquesta circumstància. Sí que es va haver de lamentar una mort a l'Hospital de Sant Andreu. Els traspassos a causa de la Covid-19 als centres hospitalaris de Manresa s'eleven a 226 des que es va iniciar l'emergència sanitària.



A la Fundació Althaia hi havia ahir 24 malalts ingressats amb el virus confirmat. Són un més que no pas els que hi havia el dia anterior. Una vintena més de pacients també estan ingressats amb símptomes però pendents de la prova diagnòstica. Pel que fa a les altes hi ha un degoteig de pacients que han superat la malaltia. A Althaia ja en són 959, tres més que dimecres.



A Sant Andreu hi havia ahir 49 ingressats per la Covid-19. No hi va haver cap nou ingrés i una persona que estava ingressada en una unitat d'aïllament va ser traslladada a Althaia. Ahir es van donar 4 altes a domicili.



També ahir el nombre de pacients ingressats a l'Hospital Sant Bernabé amb diagnòstic de Covid era de 19. En 9 d'aquests casos la PCR és positiva, i a la resta es van fent proves tenint en compte que l'hospitalització és llarga, per detectar el moment que sigui negativa. A les últimes hores no hi ha hagut cap defunció al Sant Bernabé, i s'han donat 5 altes.



A Catalunya s'han comptabilitzat un total de 61.677 casos positius de coronavirus confirmats per una prova diagnòstica, segons dades del departament de Salut de dimecres a la nit. Hi ha, però, 185.281 casos possibles d'infecció. Es tracta de persones que presenten símptomes i que un professional facultatiu ha classificat com a possible cas.



Del total de casos acumulats, fins ara han mort en un centre hospitalari, positiu de la Covid-19 o bé com a sospitós, un total de 6.510 persones, 25 més que no pas el dia anterior. Si s'hi sumen les dades aportades per les empreses funeràries, 11.403 persones haurien mort per la Covid o bé serien casos sospitosos. D'aquestes, 3.375 han mort en una residència, 154 en un centre sociosanitari i 617 al domicili. La resta són morts en hospitals o casos que no es poden classificar perquè no hi ha prou informació. Des de l'inici de l'epidèmia fins ara, un total de 3.962 persones han estat ingressades de gravetat. Actualment n'hi ha 353. S'han donat 35.443 altes hospitalàries.



Espanya va tornar a superar ahir la barrera dels 200 morts diaris per coronavirus després de cinc dies consecutius per sota d'aquesta xifra, i el 60% de les 217 noves defuncions s'haurien produït a Catalunya.



El departament de Salut va comunicar que estan «verificant» aquestes dades per saber si realment són defuncions noves o es poden associar a retards de notificació o una «zona concreta» on pogués haver-hi hagut «algun problema» fa un mínim de 14 dies, que és el temps que es triga a incubar-se el virus. Així ho va explicar ahir el director del Centre de Coordinació d'Alertes i Emergències Sanitàries, Fernando Simón, a l'habitual roda de premsa que ofereix cada dia per informar sobre l'emergència sanitària.



També hi va haver un lleuger ascens de casos diagnosticats, 506, la majoria a Catalunya.