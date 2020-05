Un arbre del Casino causa danys materials en caure a la vorera de l'Arquitecte Oms

Un arbre del pati del Casino va caure la nit de dijous i la capçada va anar a parar a la vorera del car-rer de l'Arquitecte Oms, on va afectar algunes plantes de les jardineres del carrer. També va trencar un lledoner jove de l'interior i la tanca que separa el pati del car-rer va quedar malmesa.

Al matí, operaris de l'Ajuntament van tallar l'arbre, el van retirar del pati i van netejar tota la zona. A l'interior hi van quedar algunes restes apilades i degudament senyalitzades que es retiraran en els propers dies, com també la soca del pi, segons van informar fonts del consistori. Segons sembla, es tracta d'un pi que va caure per l'aixecament de les arrels a causa del creixement de la capçada per les pluges d'aquesta primavera. Segons les esmentades fonts, els Serveis Tècnics de la Unitat de Parcs i Jardins en feien un seguiment perquè presentava una certa inclinació però no s'havia detectat cap indici de perill de caiguda com ha acabat passant.