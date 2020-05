Crit d'ajuda de la plataforma als manresans per seguir alimentant més de 1.600 famílies

A hores d'ara, l'Ajuntament de Manresa ja ha esgotat la partida anual que destina a comprar menjar –bàsicament, llet, ous i verdura congelada– per a la plataforma d'aliments de la Fundació del Convent de Santa Clara que dirigeix sor Lucía Caram. La raó és que la crisi generada per la Covid-19 no només ha estat sanitària. Tal com va remarcar ahir la regidora d'Acció i Inclusió social, Mariona Homs, també s'ha convertit en una crisi alimentària. Per això, la plataforma i l'Ajuntament han llançat un SOS a la població perquè compri menjar, a partir de dilluns, en trenta supermercats de Manresa per seguir alimentant les més de 1.600 famílies que depenen de la plataforma.

Homs feia notar ahir a Regió7 que la pandèmia ha creat dos nous perfils de famílies o persones soles que han passat a dependre de la plataforma: les que treballaven en l'economia submergida i que ara, com que s'ha aturat tot, s'han quedat sense feina, i les que han patit un ERTO i encara no han cobrat l'atur. Això ha generat un increment de la demanda de Serveis Socials i, concretament, d'aliments. Des del 16 de març fins al 30 d'abril, es van fer lliuraments d'aliments a 1.629 famílies derivades pels Serveis Socials a la plataforma, mentre que en el mateix període del 2019 se n'havien atès 1.447. A aquestes xifres cal afegir-hi els 250 lots d'emergència lliurats durant aquest marge de temps a persones o famílies que s'han adreçat directament a la plataforma. Aquests nous perfils que esmentàvem anteriorment.



D'entrada, quinze dies

La campanya que arrencarà dilluns, que d'entrada durarà quinze dies però es podria allargar, la van presentar ahir al migdia sor Lucía i Homs a l'Espai Flor de Blat de la Fundació del Convent de Santa Clara, a la carretera de Vic, antiga seu de la plataforma d'aliments. El funcionament serà similar al del Gran Recapte que organitza periòdicament el Banc dels Aliments. Un total de 30 supermercats de les cadenes Bon Preu i Esclat, Bonarea, Caprabo, Carrefour, Consum, Llobet, Plus Fresc i Roges instal·laran un punt de recollida (una caixa, un carro o un recipient similar), en un lloc visible proper a les caixes, on tothom qui ho desitgi podrà dipositar els aliments i productes.



El que es demana

Els productes imprescindibles que es demanen són arròs, pasta, sucre, mongetes cuites, bolquers, cereals infantils (farinetes), potets de menjar infantil, cacau soluble i cereals. Persones voluntàries de la Fundació del Convent de Santa Clara recolliran cada dia (si cal, dues vegades) els productes per emmagatzemar-los a la plataforma, que després els repartirà. En tots els punts de recollida hi haurà un rètol identificatiu de la campanya, on també hi haurà la llista dels productes que es necessiten.



Nova pobresa

Homs va remarcar ahir, durant la presentació de la campanya, que «hi ha moltes famílies que s'han vist abocades a la pobresa, i ha anat creixent el nombre de persones que des de Serveis Socials es deriven a la plataforma d'aliments». Sor Lucía va fer notar que «la Covid-19 és una màquina destructora amb molta força, que genera nous pobres i noves formes de pobresa». Va remarcar que «ens agradaria no haver d'apagar focs i treballar més en reinserció i persones que van adquirint autonomia, però la crisi de la Covid-19 ens obliga a cobrir situacions de primera necessitat». Al seu costat, van assistir a la presentació voluntaris que es faran càrrec de la recollida d'aliments.

La plataforma funciona dos dies a la setmana i proporciona lots d'aliments per a persones soles per a un mes de durada, i a les famílies per a quinze dies. Es reparteixen aliments secs i també menjar fresc i productes d'higiene personal i de neteja de la llar.