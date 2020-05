Guants, mascareta i desinfecció: 20 preguntes a un especialista

El científic manresà Pere-Joan Cardona és doctor en Medicina i Cirurgia i especialista en Microbiologia i Parasitologia. La seva vacuna contra la tuberculosi, la Ruti, forma part d'un assaig contra la Covid-19.

1. Cal portar guants de plàstic per anar a comprar?

L'ideal seria que a cada botiga t'oferissin una solució hidroalcohòlica per rentar-te les mans abans d'entrar i, en sortir, rentar-te-les altra vegada si has tocat algun article. D'aquesta manera ajudem el botiguer a mantenir la mercaderia neta. És un tema solidari.

2. A l'entrada de molts llocs, sobretot súpers, n'hi ha...

Sí. Hi ha llocs que n'ofereixen. Ho trobo antiecològic i innecessari. Si és el cas, llavors cal llençar-los immediatament després de sortir de la botiga. Treure els guants també requereix la seva tècnica. Primer, treure'n un amb la mà enguantada i, posteriorment, l'altre fent ganxo amb el dit de la mà nua per l'interior del segon guant. No tocar mai la superfície del guant amb la mà nua. Si ho feu, us heu de rentar les mans igualment. Per tant, el procediment és antiecològic i té molts números de fer-se malament. Recordeu, el més important és no tocar-se la boca, el nas i els ulls amb els guants!

3. Si en volem portar perquè ens sentim més protegits, quan ens els hem de posar? Cal desinfectar-los després de cada ús?

És complicat. Només ens els hauríem de posar quan sospitem que anem a tocar una mercaderia molt infectada. I sí, caldria netejar-los després de cada ús, amb aigua i sabó o amb una solució hidroalcohòlica.

4. Per què és millor no portar-ne, tal com defensa?

En primer lloc, cal remarcar que mai no s'ha recomanat l'ús dels guants! Jo crec que hi ha almenys dos arguments: el primer, el fet que doni una falsa sensació de protecció; el segon és que el virus hi sobreviu molt temps, segons el tipus de plàstic, entre 8 hores (en el làtex) i fins a 4 dies (PVC). En canvi, a la pell nua, protegida per l'emulsió secretada per les glàndules sebàcies i sudorípares, el virus hi resisteix menys, entre 10 i 30 minuts. De nou, cal recordar que el virus no travessa la pell. No hem de protegir les mans. La infecció es produeix quan ens toquem els ulls, el nas i la boca amb les mans enguantades o no... i aquesta probabilitat augmenta amb les mans enguantades.

5. Quan ens hem de rentar les mans?

Sobretot, sempre que les tinguem brutes, i sempre que pensem que hem tocat alguna superfície que pot estar potencialment infectada. Com a regla general, sempre un cop s'entra a casa, i abans dels àpats.

6. És millor rentar-les amb sabó o amb un gel hidroalcohòlic?

Amb aigua i sabó sempre que estiguin brutes, amb això vull dir que hi hagi partícules visibles.

7. Si ens rentem les mans amb sabó, quanta estona?

Es recomana una bona ensabonada i un bon fregament de tots els dits, palmell i dors. Entre 30 i 60 segons. En aquest sentit, el gel hidroalcohòlic és més fàcil perquè en 1 minut elimina el virus.

8. Quan arribem a casa del car-rer, hem de rentar la roba o n'hi ha prou airejant-la una estona?

Fa de molt mal dir. Jo no faria ni una cosa ni l'altra. Només en el cas d'haver estat més de 15 minuts amb molta gent que no porti mascareta i que estigui a menys d'1,5 metres. Seria el cas d'estar en un bar de copes o al transport públic en què la gent no porti mascareta. Avui dia, però, aquesta és una situació inversemblant.

9. Cal desinfectar amb lleixiu la superfície dels productes que hem comprat o no cal?

En la llista de supervivència del virus en diferents materials d'aquesta mateixa pàgina es pot veure que el període de temps entre que s'han manufacturat els productes i se serveixen sobrepassa el temps de supervivència del virus. Els productes industrials difícilment s'hauran contaminat, ja que el sistema de producció està mecanitzat i fa molt temps que s'han fabricat. Quant als enviaments en capses de cartró, normalment duren més de 24 hores: risc baix. Els que s'envien en bossa de plàstic són més perillosos (fins a 4 dies). Cal tenir en compte que els transportistes probablement no es canvien els guants, i poden fer infecció encreuada. Per tant, recordeu rentar-vos les mans després de desembalar-los. És la precaució més important que cal tenir en compte.

10. És veritat que va bé beure aigua sovint perquè el virus passi a l'aparell digestiu i no es quedi a la boca, des d'on el propaguem?

No hi ha cap evidència sobre aquest mecanisme. El virus és extremadament petit i queda fixat a les cèl·lules de la nostra mucosa a nivell molecular. Beure sovint és inversemblant. Ara bé, de cara a mantenir sanes les nostres mucoses és millor que estiguin ben hidratades, perquè els mecanismes de defensa siguin òptims. A l'hivern normalment es ressequen i per això és important hidratar-se molt bé!

11. Si ens demanen pagar amb targeta perquè els bitllets poden ser portadors del virus, per què diuen que la premsa impresa és un producte segur?

Perquè s'ha demostrat que el temps de supervivència és diferent. Al paper de diari és de fins a 3 hores i als bitllets de fins a 4 dies! Per tant, és molt més segur el paper de diari!

12. Cal dur la mascareta sempre? (per exemple, la gent que va a córrer a l'aire lliure, cal que la dugui?; o els que van amb cotxe...?)

Només quan hi ha risc d'infecció. No n'hi ha en córrer a l'aire lliure, o anant sol amb cotxe, o passejant sol, o anant amb bici o en moto.

13. Quan cal dur-la sí o sí?

Quan es va amb transport públic, en les trobades amb altra gent. Sempre cal mantenir la distància física i posar-se la màscara.

14. Quants usos podem donar a la mascareta quirúrgica?

Tècnicament, són unes 8 hores. Sempre cal canviar-la en notar-la humida.

15. Com l'hem de desar, quan arribem a casa?

Hem de plegar-la bé pel mig, per on contacta amb la nostra pell, dins d'una bossa de paper. Millor no tocar-la directament, sempre posar-se-la i treure-se-la manipulant les gomes que permeten fixar-la a les orelles.

16. Quina utilitat té portar-la?

Les màscares tèxtils i les quirúrgiques són les «solidàries», les que eviten que nosaltres infectem els nostres conciutadans. La protecció personal no és gaire alta (un 70%). Per això és important que en trobar-nos amb altra gent en portem tots. És un tema de protecció col·lectiva, conjuntament amb la distancia d'1,5 metres.

17. La mascareta FFP2, per què protegeix més?

Aconsegueix filtrar bastant més (fins al 90%).

18. A qui s'aconsella que dugui aquest tipus de mascareta que protegeix més que la quirúrgica, que és la que donen les farmàcies amb la targeta sanitària?

Només al personal sanitari, que per la seva professió ha d'atendre persones potencialment malaltes i que no porten mascareta.

19. Cal que tapi la boca i el nas o només si cobreix la boca n'hi ha prou?

Sempre cal tapar el nas i la boca. Precisament el virus es pot mantenir molts dies dins del nas.

20. Si ens la recol·loquem amb les mans brutes, ens podem contagiar igualment?

Sí, hi ha un cert risc, més que res perquè les mans te les pots tornar a rentar, però el virus es pot mantenir a la màscara, i tornar a reinfectar les mans netes.