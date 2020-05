Jornada sense morts als hospitals de Manresa

Els hospitals de Manresa van viure ahir una jornada sense haver de lamentar cap mort a causa del coronavirus. No n'hi va haver ni als centres que gestiona la Fundació Althaia ni a l'Hospital de Sant Andreu. En el cas d'Althaia és el quart dia consecutiu que no hi ha cap traspàs,

Ahir hi havia als centres que gestiona la fundació sanitària de Manresa 23 pacients ingressats per coronavirus, un menys que no pas el dia anterior. Una trentena més també estaven ingressats a l'espera del resultat de la prova, mentre que les altes acumulades ja sumen 965 pacients, sis més les últimes hores. Pel que fa als professionals sanitaris de la fundació sanitària i assistencial, 7 estan confinats a casa: 5 de positius i 2 pendents del resultat de la prova.

A l'Hospital de Sant Andreu hi havia 50 persones ingressades a les unitats d'aïllament per la Covid-19. Aquest divendres hi va haver 2 nous ingressos. Un procedent de la Fundació Althaia i un altre de la residència de la Sagrada Família de Manresa. També es va donar una alta a domicili, i hi ha un treballador que està confinat a casa i ha donat positiu.

A l'Hospital Sant Bernabé de Berga el nombre d'ingressats al centre sanitari a causa de la Covid-19 era de 17 persones. 7 continuaven amb la prova diagnòstica del PCR positiva mentre que a la resta, tenint en compte que es tracta de malalts amb una llarga hospitalització, se'ls fan proves regularment per detectar quan es negativitza. No hi ha va haver cap defunció les últimes hores. Tampoc no es van donar altes.

Per la seva part el departament de Salut va informar, en el comunicat que va emetre dijous al vespre, que a Catalunya hi havia un total de 62.615 casos positius de coronavirus confirmats. Hi ha, però, un total de 189.666 casos possibles d'infecció de coronavirus, segons el diagnòstic emès per professionals sanitaris. 6.536 persones han mort en centres hospitalaris per la malaltia –36 més que no pas el dia anterior– , tot i que si es tenen en compte les dades de les empreses funeràries en serien 11.440 . Des de l'inici de la pandèmia s'han comptabilitzat 35.130 altes hospitalàries de pacients amb la Covid-19.

A l'Estat espanyol es van registrar ahir 138 morts per coronavirus en les últimes 24 hores, 79 menys que dijous (217), i 549 nous positius confirmats per PCR, 43 més que no pas el dia anterior. Segons el ministeri de Sanitat, hi va haver 346 hospitalitzacions, 16 més que dijous, i 29 ingressos en UCI, els mateixos que dijous. Per altra part 1.409 pacients van rebre l'alta. En total, des que va començar la pandèmia s'han registrat 230.183 casos confirmats.