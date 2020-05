La jornada virtual de portes obertes del Campus Manresa rep la visita de 300 persones

Dubtes sobre quan començaran les classes, si es complirà el calendari habitual o bé si seran presencials o en línia com les darreres setmanes a causa de l'emergència sanitària, a més a més de les matèries que s'¡imparteixen o les instal·lacions. Són algunes de les qüestions que han plantejat qui aquest dissabte han participat a la Jornada de Portes Obertes Virtual del Campus Manresa. S'ha fet a la Politècnica i a la Fundació Universitària del Bages (FUB-UManresa). Hi han participat 300 persones.

Una jornada virutal és la manera han trobat les universitats de Manresa per donar a conèixer la seva oferta d'estudis davant la impossibilitat de celebrar la jornada presencial el passat 25 d'abril, que és quan era prevista, a causa de la pandèmia de la Covid-19.

Tant la UManresa com la UPC Manresa han ofert aquest matí sessions informatives telemàtiques amb l'objectiu de proporcionar tota la informació relacionada amb el funcionament dels seus estudis i resoldre possibles dubtes. La Jornada de Portes Obertes al Campus Universitari enguany ha estat virtual però ha despertat un notable interès, amb 300 participants, de Catalunya majoritàriament, però també d'altres indrets.

La UManresa ha fet un total de deu sessions, dirigides per un professor de cada grau o cicle formatiu, amb la intervenció d'estudiants i/o de persones titulades en les darreres promocions. Totes les sessions s'han fet durant aquest matí, llevat d'una que es va fer divendres i que es va adreçar exclusivament al col·lectiu de persones franceses. En aqusest cas hi van prendre part 70 persones, gairebé el doble que l'any passat. Entre els dos dies la universitat ha rebut un total de 236 participants.

A més, el 24 d'abril passat la UManresa va posar en marxa una pàgina web informativa. El web, que des de llavors ha rebut una mitjana d'un centenar de visites diàries, inclou informació genèrica de totes les titulacions, un vídeo 360 graus que permet fer una visita virtual per les instal·lacions, testimonis d'estudiants que expliquen la seva experiència, un llistat de preguntes freqüents sobre cada titulació i un xat per poder connectar amb un informador de la universitat per resoldre dubtes.

Al seu torn, la UPC Manresa, que ja havia fet portes obertes virtuals el passat 24 d'abril passat, ha obert de nou les portes aquest matí per donar a conèixer els estudis, les sortides professionals i les instal·lacions d'aquest centre al futur estudiantat universitari. En primer lloc s'ha dut a terme una sessió general on ha assistit tothom, i després s'ha fet una videoconferència oberta per cada grau o màster, de manera que cada inscrit podia entrar a totes les que volgués segons els estudis que li interessessin.

En aquestes trobades virtuals, els professors, alguns alumnes i membres de les associacions d'estudiants han presentat la UPC Manresa i cadascun dels sis graus i dos màsters que es poden cursar al centre. A la jornada hi han participat un centenar de persones, procedents principalment de Catalunya, però també de diferents parts de la geografia espanyola, fet que el format virtual de la jornada ha facilitat.

Les universitats també han proporcionat informació relacionada amb l'allotjament, el transport, la mobilitat internacional, els serveis del Campus Universitari, altres serveis propis de cada universitat així com les pràctiques en empreses.

La jornada l'han organitzat les universitats amb el suport de l'Ajuntament de Manresa.