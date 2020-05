L'Ajuntament de Manresa posa a disposició del comerç cartells informatius i una declaració per mostrar el compromís del sector amb la seguretat i la salut

L'Ajuntament de Manresa posa a disposició de tot el comerç de la ciutat dos documents, per tal de deixar clar el compromís del sector amb la salut i transmetre la confiança que es podran realitzar compres sense cap risc. Per una banda, el consistori ha editat un cartell que inclou de condicions d'higiene i seguretat a dins l'establiment i amb clients i personal. Per l'altra, una declaració responsable que pot ser signada per l'establiment, per tal que el client tingui constància del compromís de l'establiment amb les normatives d'higiene i seguretat.

L'objectiu és reflectir la responsabilitat del comerç i el seu respecte a la salut de tota la ciutadania, que ja s'ha posat de manifest fins a dia d'avui, i que a partir de dilluns, quan entrem a ja fase 1, serà encara més visible, perquè ja obriran portes molts més establiments, tant comerç de tota mena com restauració.

La regidora de Comerç, Núria Masgrau, ha afirmat que "el comerç de Manresa està preparat i està fent les coses bé, i de ben segur els clients rebran la seva tornada a la feina amb bona actitud. Els documents que hem editat només pretenen acabar d'ajudar a transmetre aquesta confiança, per tal que totes les persones vagin a comprar amb la tranquil·litat que s'estan fent les coses bé i puguin gaudir de l'experiència de compra".

Núria Masgrau explica que els establiments " van tancar fa dos mesos compromesos amb la salut de totes i tots, i ara obren amb la mateixa actitud i compromís". La regidora vol transmetre l'agraïment al sector per l'esforç que ha fet per tal que això sigui possible i assegura que "ara ens toca nosaltres tornar a les botigues".

Mentre ha durat el confinament, per donar visibilitat i posar en valor el comerç de proximitat, l'Ajuntament de Manresa va llançar la campanya "Tornarem si tu tornes", amb un vídeo en què posa de relleu la importància de tornar al comerç local, en el moment que pogués reobrir, per fer costat a l'economia de la ciutat i la cohesió social.