L'Anella Verda guanya dues noves rutes senyalitzades pel Geoparc

El Geoparc de la Catalunya Central, en col·laboració amb l'Ajuntament de Manresa, ha se-nyalitzat dos itineraris per l'Anella Verda de Manresa: un (Ruta M4) que va des de la riba del Cardener fins al riu Llobregat, i un altre (Ruta M5) que va des del barri de Viladordis fins al peculiar pont Foradat de les Arnaules.

Es tracta de dues rutes que uneixen al mateix temps geologia, natura, cultura i història, oferint una gran riquesa d'elements i espais d'interès per als qui s'animin a seguir-les. Els itineraris s'han indicat amb senyals direccionals, i s'han identificat amb tòtems informatius alguns indrets d'interès geològic del Geoparc Mundial Unesco de la Catalunya Central. Els tòtems inclouen un codi QR que permet accedir a més informació sobre la vàlua geològica d'aquests espais. A més a més, s'han editat digitalment fullets informatius en català, castellà, anglès i francès, que expliquen de manera detallada els recorreguts i els diferents punts pels quals transcorre el trajecte.



Del Cardener al Llobregat

Es tracta d'un itinerari de prop de 15 quilòmetres que, partint del Pont Vell de Manresa, segueix la riba esquerra del Cardener i passa pels roquissars del Malbalç, una pedrera d'on van sortir les roques per construir alguns dels edificis històrics de Manresa.

La ruta ofereix en tot moment una bona perspectiva del riu i, en la seva part més urbana, coincideix amb el Camí de Sant Jaume. L'itinerari passa per indrets com la font de Sant Pau, el parc ambiental de Bufalvent, el pont Foradat, les Marcetes i la Sèquia.



Els cingles del Llobregat

És una ruta de 8 quilòmetres de gran interès natural i paisatgístic, que ofereix unes vistes sensacionals sobre el riu Llobregat des del mirador de Punta Sabata i el cingle de Roca Tinyosa. Passa majoritàriament a prop del riu però alguns trams de gran alçada fan que no sigui apta per a persones amb vertigen. Entre els punts d'interès d'aquest itinerari hi ha l'església de la Salut de Viladordis, la gola del Bigaire, el canal de la Mina i la casa de les Marcetes.