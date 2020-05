Dos dies seguits sense defuncions als hospitals de Manresa per la Covid-19

En les últimes hores no hi ha hagut cap defunció als hospitals de Manresa a causa del coronavirus. És el segon dia consecutiu. A la Fundació Althaia de Manresa en fa cinc que no hi ha cap traspàs. El nombre de persones que han mort a causa de la infecció s'eleva a 226 als centres hospitalaris de Manresa. D'altra banda, les altes ja han superat el miler.

A la Fundació Althaia hi havia aquest dissabte 21 pacients ingressats que han donat positiu a la prova diagnòstica del coronavirus. Són dos menys que el dia anterior. Una vintena de pacients també estan ingressats als centres d'Althaia. Presenten simptomatologia però estan pendents de la prova. En les últimes hores 14 pacients han rebut l'alta, amb la qual cosa la xifra acumulada a Althaia ja és de 979.

A l'Hospital de Sant Andreu hi havia ahir 51 persones ingressades a la unitat d'aïllament per Covid-19, una més que divendres. Les darreres 24 hores no hi va haver cap traspàs a causa de la malaltia i es va donar una alta a domicili. Cap treballador no ha donat positiu pel virus.

A l'Hospital Sant Bernabé de Berga hi havia ahir 15 pacients ingressats per coronavirus, dos menys que no pas el dia abans. Tenint en compte que l'estada d'aquest tipus de pacients és llarga i que se'ls fan proves per veure quan negativitzen, aquest dissabte només quatre continuaven amb la prova diagnòstica del PCR positiva. No hi va haver cap nova defunció i es van donar dues altes a domicili.

A Catalunya el departament de Salut va informar, en el comunicat de divendres a la nit, que fins ara hi ha hagut un total de 63.114 casos positius de coronavirus. Tots ells estan confirmats per proves diagnòstiques. Al conjunt del país hi ha 193.596 casos possibles d'infecció. Es tracta de persones que presenten símptomes i que un professional sanitari ha classificat com a possible cas.

Del total de casos acumulats, fins ara han mort en un centre hospitalari, positiu de la Covid-19 o bé com a sospitós, 6.557 persones. Les funeràries declaren diàriament els casos de coronavirus difunts. Si es tenen en compte les dades aportades per les funeràries, han mort 11.477 persones amb la Covid-19 o com a sospitosos. D'aquestes, 3.394 han traspassat en una residència, 157 en un centre sociosanitari i 620 al domicili. Els casos restants són les morts a hospitals o casos que no es poden classificar per manca d'informació.

Actualment hi ha 301 persones ingressades amb pronòstic greu, i des de l'inici de la pandèmia de coronavirus a Catalunya s'han comptabilitzat 35.731 altes hospitalàries de persones diagnosticades amb la Covid-19.

Les morts diàries per coronavirus a Espanya van baixar a les 102 en les últimes hores, segons va informar ahir el ministeri de Sanitat. Es tracta de 36 finats menys que divendres (138), 115 menys que dijous (217) i la xifra més baixa des que es va declarar l'estat d'alarma. En paral·lel, el nombre de positius confirmats per PCR es manté molt contingut: 539 nous casos –i una taxa d'increment del 0,23%– en comparació amb els 549 de divendres. En total, des de l'inici de la pandèmia per la Covid-19 s'han registrat 27.563 morts i 230.698 contagis arreu de l'Estat espanyol. Pel que fa a les hospitalitzacions, hi ha hagut 258 nous ingressos, dels quals 10 a l'UCI.