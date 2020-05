L'Ajuntament de Manresa publica un document per resoldre els dubtes sobre la reobertura de les terrasses

L'Ajuntament de Manresa ha publicat un document de "Preguntes Freqüents" en el que es dona resposta als principals dubtes dels bars i restaurants respecte a la obertura de les seves terrasses que tindrà lloc amb el canvi de fase del Pla de Desconfinament que s'aplicarà aquest dilluns 18 de maig. De fet, la comissió de terrasses de l'Ajuntament de Manresa s'ha reunit amb responsables del Gremi de Restauració i entitats comercials, per tal de recopilar els principals dubtes en relació a la instal·lació de bars i terrasses.

El document reuneix un total de 17 preguntes amb les seves respectives respostes resolent dubtes sobre la quantitat de taules de les què es podrà disposar, com s'ha de gestionar l'espai i el servei de la terrassa, com han de ser els materials utilitzats o dubtes sobre tramitació de llicències.

El document especifica que els bars i restaurants només podran disposar del 50% del nombre de taules autoritzat l'any anterior sempre i quan aquestes respectin els 2 metres de distància. També assenyala que no es podrà servir a la gent del carrer que no té cadira sempre que no s'organitzi una cua amb les distàncies corresponents entre els clients. El que no s'especifica, però, és si es podrà servir dins del local, entenent que si aquest ofereix productes per emportar sí que s'hauria de permetre atendre als clients a dins.

Un altre dubte que reconeix el document és quan es podrà recuperar el volum de taules habitual, i l'Ajuntament assegura que es preveu ampliar l'aforament permès a partir de la fase 3. Pel que fa al material el document especifica que els productes d'autoservei com les setrilleres o els tovalloners s'eliminaran però no especifica si la coberteria haurà de ser d'un sol ús. Pel que fa als elements relacionat amb l'ampliació de les terrasses com els para-sols o les jardineres l'Ajuntament assegura que, al tractar-se d'una situació excepcional, aquests elements no requeriran el compliment de les condicions previstes a l'Ordenança Municipal, però si que es comprovaran les ocupacions.

Respecte a les llicències, el consistori recorda que s'han de tramitar a través de la seu electrònica del consistori i assegura que seran tan àgils i flexibles com sigui possible. A més recorden que s'aplicarà una bonificació de la taxa de terrasses d'un 50% fins a final d'any.

El document també assenyala que els lavabos només podran ser utilitzats per una persona i que s'hauran de netejar i desinfectar sis vegades al dia, mentre que taules i cadires s'hauran de desinfectar amb dissolucions de lleixiu o qualsevol desinfectant amb acció virucida del mercat cada vegada que s'utilizin.