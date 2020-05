Manresa viu el tercer dia seguit sense morts per la Covid als hospitals de la ciutat

Per primera vegada s'han acomplert tres dies seguits sense defuncions a causa del coronavirus als hospitals de Manresa. Ni a la Fundació Althaia ni a l'Hospital de Sant Andreu no hi va hagut, aquest diumenge, cap mort. En el cas d'Althaia és el sisè dia consecutiu que no hi ha cap traspàs per la malaltia. Aquest diumenge tampoc canvis respecte les persones ingressades no es van donar altes.

A la Fundació Althaia de Manresa les dades es mantenen, aquest diumenge, iguals a les del dia anterior. Hi ha 21 persones ingressades amb el coronavirus confirmat, que són les mateixes que hi havia el dissabte i dues menys que no pas el divendres, i una vintena més esperen el resultat de la prova. No hi ha hagut cap traspàs ni tampoc s'ha donat cap alta, que ja són 979 als centres que gestiona la fundació sanitària. Compta amb malalts de coronavirus a l'Hospital de Sant Joan de Déu i al Centre Hospitalari.

A Sant Andreu no hi ha hagut canvis respecte les dades de dissabte. Compta amb 51 persones ingressades a la unitat d'aïllament. Durant aquest diumenge no hi ha hagut cap ingrés nou. Tampoc cap defunció i no s'ha donat cap alta.

A partir d'aquest dilluns l'Hospital de Sant Andreu recuperarà una planta que fins ara tenia destinada a malalts de la Covid.