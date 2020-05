Eva Blaya: «Cosint mascaretes cada nit, fins ara 500, aporto el meu granet de sorra»

Les mascaretes s'han convertit en una peça indispensable del dia a dia, i les iniciatives d'empreses i particulars per cosir-ne han permès satisfer la demanda. A Manresa, Eva Blaya va ser una de les voluntàries que va respondre a la crida de l'Ajuntament per cosir mascaretes, aprofitant els seus coneixements de costura i tela. Explica que quan el consistori va demanar col·laboració ciutadana, ja havia cosit mascaretes per a familiars, amics i veïns, i no s'hi va pensar dues vegades: «Em vaig oferir a donar un cop de mà en aquests moments difícils que estem passant», diu Eva Blaya.

A partir d'aquí no ha parat i ja ha confeccionat mig miler de mascaretes. Ara, n'està preparant una trentena per a la Xarxa de Suport Mutu del Barri Antic de Manresa, una iniciativa que agrupa voluntaris que fan la compra d'aliments i farmàcia a les persones vulnerables, els llencen les escombraries o els fan tràmits online. Eva Blaya aplaudeix aquesta gestió per respondre a les necessitats de la situació actual, i remarca que la crisi del coronavirus «ha fet aflorar la solidaritat i la generositat. Estem aprenent a fer un teixit social més col·laboratiu».

Ella hi posa el seu granet de sorra compaginant la feina a la botiga amb l'elaboració de mascaretes. Regenta la pastisseria El Cigne del carrer d'Urgell, un negoci que no ha abaixat la persiana i per tant Blaya ha hagut de buscar temps extra per cosir: «Ho faig a les nits, abans d'anar a dormir. Gairebé cada dia m'assec una estona davant de la màquina de cosir per confeccionar mascaretes. Ara que ja ho tinc més per mà, en puc arribar a fer vint d'una tirada». Assegura que no s'hauria imaginat mai arribar a fer-ne 500 en dos mesos, però se'n sent orgullosa: «És la manera que tinc d'ajudar i de donar un cop de mà». No en treu cap benefici econòmic però sí una satisfacció personal «molt gran».

Li agrada col·laborar i ho fa amb una màquina de cosir i aprofitant els metres de roba que té per casa arran de la seva afició al patchwork. «N'he fetes de colors llisos, d'estampats diversos, i de tres mides diferents», remarca. Mascaretes per a infants i adults, confeccionades amb roba de cotó 100%, amb entretela a l'interior, acabades amb goma o drapet, i reutilitzables: «Són mascaretes que donen molt bon resultat. Entre ús i ús s'han de rentar o escaldar amb aigua bullent». Són mascaretes casolanes de qualitat i fetes amb esperit de bona voluntat.