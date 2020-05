L'acte de comiat dels residents d'Althaia reconeix la seva lluita contra la pandèmia

La Fundació Althaia ha fet un acte de comiat als dotze residents que enguany finalitzen la seva etapa formativa a la institució, Va tenir lloc en un format totalment diferent al que és habitual ja que es va celebrar a porta tancada per tal de mantenir totes les mesures de seguretat. L'esdeveniment va esdevenir un reconeixement a la important tasca, implicació i compromís de tots els professionals en formació de la institució, especialment durant la crisi del coronavirus SARS-CoV-2.

Durant el punt àlgid de la pandèmia, els professionals en formació han tingut diferents tasques i responsabilitats en funció de la seva especialitat, nivell formatiu i de les necessitats de cada moment. Alguns residents han treballat a primera línia en l'atenció de pacients crítics i semicrítics, d'altres s'han integrat en els equips multidisciplinaris que s'han creat per donar suport a especialitats i serveis concrets, com medicina interna i urgències.

Pràcticament la meitat dels professionals en formació que acaben la residència enguany continuaran vinculats laboralment a Althaia. Els residents són el planter de la institució i la seva formació és clau per al futur de l'organització. Per això una de les línies estratègies d'Althaia és l'aposta per a una formació de professionals especialistes de qualitat. Els resultats de l'enquesta de satisfacció dels residents del 2019 elaborada pel Departament de Salut de la Generalitat de Catalunya reflecteixen una vegada més els esforços que fa la institució en aquest sentit. Com en edicions anteriors, Althaia està per sobre de la mitjana en diferents ítems avaluats.

En l'acte també es van acomiadar els nou residents d'atenció familiar i comunitària de la Unitat Docent de l'ICS a la Catalunya Central que acaben enguany el període de formació i que tenen Althaia com a hospital de referència.



Creix el potencial formatiu

L'oferta de formació especialitzada d'Althaia està en expansió. La Fundació ha aconseguit l'acreditació de la Unitat Docent d'Al·lergologia, cosa que significa que, aquest curs 2020-21, la institució comptarà per primera vegada amb residència en aquesta especialitat. També per primera vegada els centres de primària d'Althaia, que són l'ABS Barri Antic i l'ABS Les Bases, comptaran amb professionals en formació d'Atenció Familiar i Comunitària en col·laboració amb la Unitat Docent de l'ICS a la Catalunya Central. Cada una de les ABS comptarà amb una plaça de metge i infermera resident.

En paral·lel, augmenta la capacitat de la Unitat Docent de Salut Mental, que passa d'una plaça de psicòleg clínic resident a tres.



Nous residents

Encara es desconeix el nou calendari per a l'elecció de places i incorporació dels professionals en formació a la institució, que ha quedat alterat a causa de la pandèmia de la Covid-19. Per això l'acte de comiat dels professionals en formació no ha coincidit enguany amb la benvinguda dels nous residents tal com era habitual.

La Fundació Althaia ha iniciat una campanya per donar a conèixer l'oferta de formació especialitzada i el potencial de la institució. La campanya, que es difon per les xarxes socials, està centrada en els actuals residents, que faran de padrins de futurs potencials professionals en formació.

La intenció és que les persones que han d'accedir a una plaça de formació sanitària especialitzada es puguin posar en contacte directament amb els residents d'Althaia via telefònica o online i, així, coneguin de primera mà l'organització i les particularitats de cada especialitat. Un format molt pensat per adequar-se al públic al qual es dirigeix i que, a més, pren especial rellevància després que per qüestions de seguretat se suspengués la jornada de portes obertes de residents d'enguany.