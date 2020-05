L'Ajuntament de Manresa reprèn el servei concertat de recollida de voluminosos

El servei concertat de recollida d'objectes voluminosos es reprèn a partir d'avui dilluns 18 de maig. La concertació es fa a través del 010, per tal de concretar el dia i com s'han de deixar. Els objectes seran recollits al carrer, i cal no deixar-los recolzats als contenidors.

Es consideren residus voluminosos tots aquells residus que es generen a la llar i que pel seu volum no es poden dipositar en els contenidors de carrer, o bé que per a un particular és difícil dur-los fins a la deixalleria.

El servei concertat de recollida d'objectes voluminosos va quedar aturat a l'inici de la pandèmia. Per aquest motiu, durant l'estat d'alarma el camió ha passat tres cops per setmana pels diferents carrers per recollir abandonaments, una freqüència de pas que es va augmentar fins als sis dies per setmana a partir d'aquest mes de maig, coincidint amb l'inici de les fases de la desescalada.

Recordem que a principis de mes també es va reprendre el servei de la deixalleria fixa i de les deixalleries mòbils. Podeu recuperar la informació en aquest enllaç.