Manresa viu el tercer dia consecutiu sense morts per la Covid als hospitals de la ciutat

Per primera vegada s'han acomplert tres dies seguits sense defuncions a causa del coronavirus als hospitals de Manresa. Ni a la Fundació Althaia ni a l'Hospital de Sant Andreu no hi va haver ahir cap mort. En el cas d'Althaia va ser el sisè dia consecutiu sense cap traspàs per la malaltia. Aquest diumenge tampoc no hi va haver canvis respecte de les persones ingressades i no es van donar altes.

A la Fundació Althaia de Manresa les dades van ser iguals que les de dissabte. Hi havia 21 persones ingressades amb el coronavirus confirmat, i una vintena més esperaven el resultat de la prova. Tampoc no es va donar cap alta.

A Sant Andreu tampoc no hi va haver canvis respecte de dissabte. Hi havia 51 persones ingressades a la unitat d'aïllament. Ahir no hi va haver ingressos nous ni altes.

Catalunya Salut va informar, al comunicat emès dissabte a la nit, que hi ha un total de 63.339 casos positius de coronavirus. Es tracta de casos positius confirmats per una prova diagnòstica. Són 225 més que no pas el dia anterior. Cal comentar, però, que hi hauria 197.158 casos possibles d'infecció de coronavirus. Són persones que presenten símptomes i que un professional facultatiu classifica com a possible cas.

Del total de casos acumulats, han mort en un centre hospitalari un total de 6.572 persones, ja sigui amb la Covid confirmada o bé un cas sospitós. Són 15 més que no pas aquest dissabte passat. Si a aquesta xifra s'hi suma les defuncions declarades per les funeràries, 1.511 persones haurien mort per coronavirus o amb sospita de tenir la infecció. D'aquestes, 3.398 han mort en una residència, 158 en un centre sociosanitari i 623 al domicili. Els casos restants són morts en hospitals o casos que no es poden classificar per manca d'informació.

Des de l'inici de la pandèmia s'han donat 35.949 altes hospitalàries de persones diagnosticades amb la Covid-19 i que hans superat la infecció.

Les morts diàries per coronavirus al conjunt de l'Estat espanyol també van baixar. A les darreres hores n'hi va haver 87, segons va informar ahir el ministeri de Sanitat. 15 menys que dissabte (102), i per segon dia consecutiu és la xifra més baixa des que es va declarar l'estat d'alarma. En paral·lel, el nombre de positius confirmats per PCR també es redueix: 421 casos nous –i una taxa d'increment del 0,18%– en comparació amb els 539 de dissabte. Des de l'inici de la pandèmia per la Covid-19 s'han registrat 27.650 morts i 231.350 contagis. En canvi van créixer moderadament les hospitalitzacions. 327 diumenge davant les 258 del dia anterior.