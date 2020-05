Una nova defunció a Manresa eleva la xifra de víctimes per la Covid-19 a 227

Una defunció a causa del coronavirus a la Fundació Althaia de Manresa eleva la xifra total de víctimes de l'ens assistencial a 167. Sant Andreu es manté en 60 defuncions i el nombre total als centres assistencials de la ciutat és de 227.

Pel que fa a les altes, Althaia es manté en 979 i a Sant Andreu hi va haver una més -34 des de l'inici de la pandèmia- el que suma 1.013 altes.

Una altra xifra rellevant és la d'ingressats. Althaia té 18 positius confirmats i una vintena de persones pendents dels resultats. A Sant Andreu els ingressats són 35 i entre les dues fundacions sumen 53.

L'Hospital de Sant Andreu, amb dades que van des de les 7 de la tarda fins les 7 del dia actual, informa que avui hi ha 35 persones ingressades per Covid-19 a les diferents unitats d'aïllament. 16 persones que havien estat positiu en Covid-19 han donat negatiu i, d'aquestes 16, 1 ha estat donada d'alta cap a domicili i les 15 restants han estat traslladades a unitats alienes a l'espai reservat per al tractament del coronavirus.

Durant el dia d'avui no hi ha hagut cap nou ingrés i ja no hi ha cap treballador de l'Hospital de Sant Andreu que es mantingui positiu de Covid-19.