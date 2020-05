El parc de l'Agulla, tan a prop i ara tan lluny

Es fa estrany, molt estrany, veure tot un parc de l'Agulla de Manresa completament buit un diumenge al migdia. És quan habitualment està ple de gent. Uns caminant, els altres amb bicicleta o fent el vermut a la terrassa del berenador. Des del dia 13 de març, però, està tancat a causa de l'emergència sanitària.

Tot i així, els voltants del parc continuen sent un pol d'atracció. Ahir, també al migdia, s'hi podia veure un degoteig de persones passejant pel seu entorn. Uns vorejant el mateix parc, uns altres anant o venint des de la Sèquia, gent amb bicicleta i altres passejant amb gossos. Ja més cap al tard, famílies amb nens, quan el BOE diu que ja poden sortir. Però res a veure amb l'activitat habitual que hi sol haver.



Més verda que mai

L'Agulla és buida, més verda que mai, amb les fonts brollant i la part enjardinada amb flors de colors intensos. Els únics ocupants són els ocells i els ànecs, que, acostumats a un brogit de gent, no es deuen explicar per què hi ha tanta tranquil·litat aquests dies. El parc infantil està envoltat de tanques i de cintes que deixen clar que no s'hi pot accedir. També a l'entorn de l'estany procedent de la Sèquia hi ha obres i han retirat la reixa que hi havia fins ara.

A cadascuna de les portes d'accés, tancades, hi ha un rètol que diu: «Degut a la situació d'excepcionalitat que estem vivint aquests dies amb la Covid-19 el parc de l'Agulla romandrà tancat fins com a mínim el 27 de març. Disculpeu les molèsties». Està desfasat, sí. Som el 18 de maig. Farà gairebé dos mesos.

Ahir al migdia a l'aparcament que hi ha en paral·lel a la carretera de Santpedor només hi havia un vehicle estacionat; no n'hi havia cap davant el Club de Tennis, també tancat i absolutament buit; tres a la rotonda que mena cap a la Sèquia o bé al polígon de Sant Isidre de Sant Fruitós; i dos al gran descampat de davant l'Agulla. Res a veure amb un diumenge normal.



Tragí de gent

Però sí que hi havia un cert tragí de gent amunt i avall. Sense exageracions. Un degoteig. A peu o amb bicicleta. Sols i sobretot en parella. Molts amb mascareta, però la majoria, i sobretot si anaven sols, sense. En alguns casos la duien a la mà. «Per respirar aire fresc», va assegurar un d'ells. «Aquí no fem mal a ningú», va reblar. El que sí que duia era una gorra per evitar una possible insolació. Malgrat que el pronòstic del temps alertava de pluja, el matí va acompanyar.

«A nosaltres a ciutat no ens hi veuran pas», va comentar a Regió7 una parella ja veterana que, segons va explicar, viu al sector de les Bases de Manresa i molts dies va al parc a peu. «Donem una volta per l'exterior i tornem avall. Fem molta bondat, nosaltres». El que esperen és poder agafar el cotxe a partir d'avui i anar una mica més enllà: al Suanya, a les Marcetes de Viladordis... Però res de ciutat, van insistir, perquè «hi ha persones que no tenen cap mena de mirament, com per exemple no porten la mascareta. No és un perill per a ell, sinó per a nosaltres», van afegir abans de continuar el camí de tornada.

Mentrestant, uns metres més enllà hi ha qui fa marxa nòrdica, qui arriba a l'Agulla procedent de la zona de regadiu del Poal, «on sí que hi hem trobat molta gent», per tornar a peu cap a Manresa o, ja més cap al tard, famílies amb nens. La majoria d'ells, els nens i nenes, amb bicicleta.

El camí de la Sèquia també estava concorregut. Gent caminant a marxa ràpida, gent corrent, amb bicicleta o amb gossos. Un santbernat immens, tot i tenir només un any i mig, va caure a la Sèquia i el seu propietari s'hi va tirar al darrere per treure'l, «perquè no sap nedar», va dir.



La Sèquia és relaxant

Fa 15 dies, quan es va permetre fer passejos, «això semblava una fira», va dir una jove que venia del camí de la Sèquia i que tornava cap a casa. «Hi havia molta gent amb bici, caminant o cor-rent». Ara, va dir, sembla que no n'hi ha tanta o que es reparteix més al llarg del dia. Va explicar que li agrada passejar per la Sèquia perquè «hi ha aigua i és relaxant».

L'extraradi rural i natural de Manresa és una de les vies d'escapada aquests dies de mig confinament. A més del parc de l'Agulla, ahir també es va poder veure molta gent a peu o amb bicicleta al sector de Viladordis. El Poal és una altra de les alternatives que també atrauen molts visitants, igual que l'entorn de l'Anella Verda, tot i que en algunes ocasions això fa que calgui allunyar-se més d'un quilòmetre del domicili habitual. Això canviarà a partir d'avui.