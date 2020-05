La Festa del Riu 2020 es trasllada a la xarxa: quins concerts i xerrades es faran?

La Festa del Riu de Manresa es reconvertirà aquest 2020 en un "gran" certamen virtual sobre economia i la cultura transformadores de vuit dies de durada (del dilluns 25 de maig al dilluns 1 de juny) segons els seus organitzadors, l'Ajuntament, les Cases de la Música i l'Ateneu Cooperatiu de la Catalunya Central. El programa el formaran concerts de Smoking Souls, Suu, JazzWoman i 2 Princeses Barbudes; un cicle de xerrades sobre cures, ecofeminisme, pantalles i infància i adolescència i les respostes locals davant la crisi; la projecció del documental 'Aigua tèrbola. El negoci d'Agbar a Mèxic'; i un taller de vermut i un tast virtual de cervesa completaran el programa.

La idea, explica el consistori manresà en un comunicat, és mantenir la data inicialment prevista del 30 de maig i estendre la festa la resta de la setmana, a la vegada que es vol obrir a tot el país gràcies a les xarxes socials.

A tots els esdeveniments s'hi podrà accedir de forma gratuïta a través dels enllaços que podran trobar-se a la pàgina web de la Festa: festadelriu.cat. Allà també s'hi pot trobar més detalls dels actes, a més a més d'una relació d'entitats que estan treballant en l'economia solidària i el comerç just especialment al Bages, però també a la resta del país, amb una completa informació de les mateixes.

Aquesta és la tercera edició de la Festa del Riu, que des de l'any passat funciona de forma conjunta amb el que des del 2016 ja havia estat la Mostra d'Economia Social i Solidària del Bages, com la gran trobada anual de l'economia solidària i el comerç just de la comarca.

El programa



El programa musical es concentra dissabte 30 de maig amb quatre concerts de primer nivell, que tindran com a colofó l'actuació dels Smoking Souls a partir de les 7 del vespre. La Festa, però, haurà començat a les 11 del matí amb una proposta per a tota la família amb 2 Princeses Barbudes i un tast virtual de vermut per esperar al dinar. A partir de les 5 començaran els concerts de tarda amb JazzWoman, a les 5, i Suu, a les 6, per acabar amb els Smoking Souls.

Pel que fa a les xerrades i taules rodones, la primera serà dilluns dia 25, i anirà a càrrec d'Elba Mansilla, que s'ha especialitzat en l'estudi de l'economia de les cures. El cicle continuarà al llarg de la setmana parlant de la renda bàsica, també en relació amb la difícil situació que passa el sector cultural, amb Josep Manel Busqueta i Arnau Aymerich; l'ecofeminisme, amb l'antropòloga i activista Yayo Herrero; les pantalles i la música dominant en infants i adolescents, amb Jon E. Illescas; resistències locals i globals a la crisi, en una taula rodona amb el Sindicat de cuidadores sense papers, l'Associació Islàmica del Bages, Supercoop Manresa i La Coordi.

Diumenge 31 de maig es reserva per a un tast virtual de cervesa amb Ninkasi, que també donarà resposta al fet que l'ofici de fer cervesa ha estat ancestralment femení, i el dilluns 1 de juny es tancarà el complet programa de la Festa del Riu 2020 amb la projecció del documental 'Aigua tèrbola, el negoci d'Agbar a Mèxic', i el posterior debat sobre si l'aigua ha de ser un dret o un negoci.

La música

La programació musical es concentra dissabte 30 de maig i s'hi podrà accedir de forma gratuïta a través dels enllaços que podran trobar-se a la web festadelriu.cat. Els quatre concerts són els següents:

2 Princeses Barbudes, dissabte 30 de maig, 11h.

Entre guitarretes blaves, timbals plasticosos i xilòfons, Marc Marcé i Helena Casas (Pomada, Conxita, Angelina i els moderns) fan música pop per a tota la família amb instruments petits i de joguina, amb lletres divertides, imaginatives, plenes d'humor i lliures de moralismes aptes per a tothom.

JazzWoman, dissabte 30 de maig, 17h.

Del saxo al rap. Del hip hop al trap. De l'afrotrap a la salsa, del merengue a la bachata i del valencià al castellà i viceversa. JazzWoman s'ha ubicat en l'escena musical urbana ballant lliure entre diferents estils i llengües. Després de pujar a l'escenari amb Machete en Boca i amb el col·lectiu Periferia Norte, col·laborar amb Zoo en Cançons d'ofrenai compartir el seu primer mixtape Bagheera, l'artista valenciana ha presentat el seu darrer àlbum en solitari a principis de 2020, convertint de nou la música en una revolució on la seva arma és el seu estil i la seva denúncia a la violència.

Suu, dissabte 30 de maig, 18h.

Una de les artistes catalanes més seguides i escoltades de l'actualitat, presentarà el seu nou àlbum Ventura, que produeix el reconegut cantant, compositor i il·lustrador Carlos Sadness. Segons ha explicat ella mateixa, aquest segon treball és més íntim i madur que l'anterior, reflex de la nova etapa vital més adulta des del punt de vista personal, professional i artístic.

Smoking Souls, dissabte 30 de maig, 19h.

Smoking Souls fan un pas de gegant. Melodies que apunten a les emocions. Guitarres que trenquen els murs de la desil·lusió. Lletres que reconstrueixen l'èpica del dia a dia. La banda que ha estat representant de tota una nova generació de joves, va tornar a la tardor de 2019 amb un nou disc en el qual va treballar durant tot un any. L'especial dedicació ha donat el seus fruits i com a resultat Smoking Souls ofereixen un repertori de cançons en la cúspide compositiva: autenticitat, humilitat, honestedat i pura adrenalina.



Xerrades, taules rodones, tallers i documentals durant vuit dies consecutius



La Festa del Riu 2020 recull l'herència de les anteriors edicions i, més enllà del complet programa musical, també serà la gran trobada de les economies transformadores, més necessàries que mai en un context com l'actual. A totes elles també s'hi podrà accedir a través de l'enllaç que es facilitarà a través de la web festadeliu.cat. El cicle consta dels següents actes:



«Què passa amb les cures? Algunes reflexions i aprenentatges de la crisi de la Covid-19». Xerrada amb Elba Mansilla, dilluns 25 de maig, 11h.

La crisi de la Covid19 ha posat de manifest que la nostra economia es sustenta en les cures, que són invisibilitzades pel sistema econòmic, relegant-les a la privacitat de l'àmbit domèstic. La crisi fa que no puguem esquivar la pregunta: qui sustenta la vida? i evidencia el desequilibri de gènere que encara existeix en la distribució de les tasques de cures. Elba Mansilla, investigadora coautora de l'informe Economia de les cures i política municipal: cap a una democratització de la cura a la ciutat de Barcelona, compartirà reflexions entorn a la crisi des d'una perspectiva feminista.



«Renda bàsica, un salvavides per la cultura (i més)». Taula rodona amb Josep Manel Busqueta i Arnau Aymerich, dimarts 26 de maig, 18h.

La crisi sanitària ha desembocat inevitablement en una crisi econòmica. Tot just ha començat i les previsions del què vindrà són dures. En aquest context, el sector cultural, obligat de suspendre tota la programació d'un dia per l'altre, ha caigut en una crisi sense precedents. I també ara, necessitem cultura. La renda bàsica ha sorgit com una mesura, no suficient, però sí necessària, per pal·liar les greus conseqüències d'aquesta situació. I gent que treballa en cultura han firmat un manifest reivindicant una renda bàsica, universal i incondicional. En parlaran Josep Manel Busqueta, economista, i Arnau Aymerich, cantant del grup Ebri Knight, en una taula rodona moderada per la periodista Anna Palou.

«Lectures ecofeministes a un moment de crisi». Xerrada amb Yayo Herrero, dimecres 27 de maig, 18h.

Ens trobem davant d'una crisi multidimensional: sanitària i econòmica, però també de cures i climàtica. Quines lectures ecofeministes en podem extreure? Quina anàlisi en podem fer des de la perspectiva de la crisi de cures? I de la crisi ecològica? I el que és més important, com podem no tornar a la 'normalitat' establerta? Yayo Herrero, investigadora ecofeminista, compartirà les seves reflexions al voltant d'aquestes preguntes, i dibuixarà també quines alternatives tenim per avui i demà.

«L'imperi de les pantalles i la música dominant en infants i adolescents». Xerrada amb Jon E. Illescas, dijous 28 de maig, 18h.

Com es pot avançar en igualtat, respecte, pau i convivència cívica si es difon el sexisme, la vulgaritat, l'explotació, el narcotràfic, l'agressivitat i la violència? Com fomentar la cultura si es promou la ignorància? A qui interessa que es mantingui aquesta toxicitat pedagògica? Podem fer alguna cosa per canviar-la? Com es pot avançar en igualtat quan el teu cantant de moda presumeix de riquesa o emmordassa la seva exnòvia al maleter d'un cotxe en videoclips vistos per milions d'adolescents? Com valorar la cultura i l'educació si no cal estudiar per «triomfar» i els famosos presumeixen de no haver-se llegit un llibre en la seva vida? Jon E. Illescas Martínez és tot un referent sobre cultura, geopolítica, art, comunicació i economia, autor de més de de seixanta , entre les quals La Educación Tóxica(Viejo Topo 2019), on ana litza com els continguts audiovisuals que eduquen als joves a través de les pantalles, freqüentment, són contraris als drets humans.

«Resistències locals i globals a la crisi». Taula rodona amb diferents iniciatives, divendres 29 de maig, 18h.

La crisi està impactant a les capes socials més vulnerables a nivell local i global. La resposta des dels moviments socials, l'organització popular, l'economia social i solidària i les organitzacions de solidaritat internacional, no s'ha fet esperar. La taula rodona n'aplega algunes. Què estan fent per donar resposta a les necessitats que estan sorgint? I sobretot, quines propostes tenen per fer front a la crisi actual i futura? Se'n parlarà amb representants del Sindicat de cuidadores sense papers, de l'Associació Islàmica del Bages, del Supermercat cooperatiu de Manresa i de La Coordi (Comerç Just i Finances ètiques). La taula serà moderada pel periodista Pere Fontanals.

«Fem un vermut?». Tast amb Artium, Celler Cooperatiu d'Artés, dissabte 30 de maig, 13h.

Un vi o un cava per fer el vermut? En aquest tast, el Celler cooperatiu d'Artés recomanarà tres begudes d'elaboració pròpia, per fer un bon vermut abans de dinar i trencar tòpics.

«Cervesa i dona». Xerrada i tast de cervesa, amb Ninkasi, dissabte 30 de maig, 19h.

Se sap poc que l'ofici de fer cervesa va ser ancestralment femení. En aquesta xerrada-tast, Ninkasi parlarà de la implicació femenina a la cultura de la cervesa i dels beneficis per la salut de la dona.

«Aigua tèrbola. Dret o negoci?». Cinefòrum, dilluns 1 de juny, 18h.

Quins impactes ha tingut Aigües de Barcelona a Mèxic des de la seva arribada el 2001? A través d'aquest cas concret, el documental explora el paper de les transnacionals com Agbar a països de Sud i com està aprofitant la suavitat normativa del context per als seus beneficis en el negoci de l'aigua. També permet conèixer quines lluites planten cara a la seva avarícia i com es connecten amb el moviment per l'aigua pública i democràtica a Catalunya. Víctor Yustres i Ricardo Balderas, dos dels autors del treball, participaran en el debat posterior a la projecció del documental.