Ganes i necessitat de rebre clientela obren botigues i bars de Manresa

Moltes ganes de tornar a treballar amb certa normalitat i, sobretot, molta necessitat de començar a fer una mica de calaix. I, també, ganes de fer les coses bé pel que fa al tema de la desinfecció. Aquests són els missatges per part del comerç i de les terrasses que va recollir, ahir, aquest diari en la jornada d'entrada a la fase 1 a Manresa. Al carrer, més gent que fins ara delerosa de recuperar una mica de la vida que els ha manllevat la pandèmia.

A les 10 del matí es van començar a aixecar persianes i a obrir portes al centre neuràlgic del comerç a Manresa. Malgrat que ja fa dues setmanes que les botigues podien vendre amb cita prèvia, d'ambient n'hi havia poc. Ahir ja va ser una altra cosa. Ho comentava i celebrava Montse Zurita, de l' herboristeria del carrer de Sant Miquel, que ha treballat sempre en considerar-se un negoci d'alimentació. «Al principi era molt trist, estava molt mort». També ho destacava Núria Foraster, de la sabateria Stafelio del mateix vial.

Judit Riera, propietària de la botiga de llenceria Maite, va traslladar el seu negoci del carrer de Pompeu Fabra al passeig de Pere III, entre el Casino i el Kursaal, i tenia pensat obrir just quan es va declarar l'estat d'alarma. Ahir, finalment, ho va poder fer, si bé ja atenia amb cita prèvia fa dues setmanes. Ella i Isabel Casas, dependenta, van obrir la porta abans de les 10 i de seguida van rebre dues clientes. A l'entrada, gel hidroalcohòlic per desinfectar les mans i, per evitar contagis amb els articles un cop tocats, quarantena i un esprai específic.



Crida a la responsabilitat

Riera feia una crida a la responsabilitat de la gent. Apuntava que no n'hi ha prou que els comerciants prenguin mesures i demanava que la ciutadania hi posi de la seva part a l'hora de dur mascareta, de guardar les distàncies i de no tocar els articles per evitar un rebrot que podria obligar a fer passes enrere.

Com ella, també va demanar calma la santjoanenca Montse Blancafort, que havia anat a Manresa amb la seva filla Susana López per fer-se unes proves a la Clínica Sant Josep i que, anant cap a l'autobús, havien aprofitat per mirar alguna botiga. «Hem de ser prudents», recordava.

Molt a prop, al carrer d'Àngel Guimerà, ahir ja hi havia oberts la majoria de negocis, igual que al passeig de Pere III entre Crist Rei i Sant Domènec. També al Born, on la botiga Natura ja s'ha traslladat de la Plana de l'Om al xamfrà del Born amb el carrer de la Canal.



Només quatre taules

En canvi, al Passeig, de les terrasses habituals no n'hi havia ni una (vegeu pàgina 4). Només quatre taules de la taverna Gurú, un nou bar de tapes i braseria, que just ahir va obrir portes als baixos de la casa Gabernet Espanyol. El propietari, Francesc Tor, explicava que no havia tingut temps de posar el cartell ni li havien arribat les taules i cadires definitives per a la terrassa, però que necessitava començar a treballar. Sí que estaven plenes i funcionant les terrasses de la zona de les Bases de Manresa i de l'avinguda de l'Abat Oliba.

A la sabateria Casas estaven desinfectant els prestatges. Les dependentes comentaven que amb la paralització per la pandèmia no havien tingut temps de canviar les sabates d'hivern per les de la nova temporada. Tenien previst obrir a la tarda. No era l'única botiga on no havien pogut renovar els aparadors...

La botiga Zara estava totalment buida. Res de res en prestatges i penja-robes. No va ser possible saber com tenien previst vendre perquè l'encarregada va delegar aquesta informació al departament de comunicació de la marca i aquest no va facilitar-la després que Regió7 la hi demanés.

A la plaça de Sant Domènec ja hi havia les taules –més separades i ocupant més espai– de la cafeteria-restaurant Las Vegas plenes. Assun Garcia, una de les propietàries, desinfectava la taula cada vegada que canviava de client. El seu germà Xavier explicava que «l'Ajuntament ens ha donat més espai». Celebrava que «la gent ha sortit amb moltes ganes».

També estaven ocupades les taules de la petita terrasseta de L'Ànima Ibèrics Gourmet del carrer de Sant Miquel. El seu propietari, Francesc Riera, ja ho tenia obert feia dues setmanes per la part de botiga, però ahir van obrir la terrassa. Han demanat a l'Ajuntament poder ampliar l'espai però encara no els ha contestat, explicava a aquest diari.

Quant a aquest tema, el consistori va puntualitzar que, atès que fins divendres passat no es va comunicar que entràvem a la fase 1 i que no va entrar en vigor fins ahir, no va ser fins ahir que «es podien sol·licitar autoritzacions per a noves terrasses. Les que ja en tenien poden muntar (ja ho han fet moltes des de primera hora). Les noves, en requereixen. Avui [ahir per al lector] ja s'estan contestant instàncies».

També hi havia gent a les taules i cadires de la plaça Major. Josep Fer-rer, del bar Toni's, apuntava que «hem obert a les 7 del matí i la gent pràcticament ja ens esperava perquè tenien moltes ganes de tornar a sortir. Evidentment, les taules estan a dos metres de distància com manen les regles». El que esmentàvem al principi de la necessitat de treballar, ell ho il·lustrava a la perfecció: «Han estat dos mesos de despeses. Són quatre locals i és llum, aigua, gas, impostos, crèdits i no t'entra ni un euro de calaix! Tornem amb molta il·lusió i ganes», assegurava.



«Ho desinfectem tot»

A Saladich Joies, al carrer Nou, el seu propietari, Joan Saladich, també explicava les mesures per desinfectar. «Ho desinfectem tot. Si hem de canviar una pila, la desinfectem i també el rellotge, i quan ensenyem un producte, també». Han posat mampares tant per a la venda de joieria com per a la compra d'or.

Molt a prop, a la botiga de roba íntima Rubí i Casals, a banda de tenir un dispensador per desinfectar les mans a l'entrada de la botiga i a la sortida dels emprovadors, cartells informatius i una marca al terra per respectar la distància, han instal·lat un aparell vaporitzador homologat que elimina els virus, bacteris i fongs que han situat a prop de la burra on pengen els articles que s'emprova la gent per desinfectar-los. Carles Rubí destacava la importància que la clientela tingui la sensació que compra amb seguretat.

A les botigues de roba SG4, a Guimerà, Martí Codina, encarregat, reconeixia que «hi ha més ambient i s'ha venut alguna cosa». En el seu cas, el client no pot tocar res i tot el que s'emprova queda en quarantena i es desinfecta tant per anar al taller, si cal fer-hi algun arranjament, com si es torna a posar a la venda. En aquest establiment els venedors porten mascaretes amb el logo de SG4 i també en venen.

Amb la fase 1 també han entrat en funcionament els llocs de culte. Així n'informava ahir l' església de Crist Rei, que va fer missa a les 11.