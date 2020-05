L'alumnat de P3 a Manresa trenca la tendència a la baixa dels darrers cursos

L'Ajuntament de Manresa facilita informació sobre la preinscripció escolar a 1.728 famílies, 792 d'infants que el curs vinent faran P3 i 936 amb noies i nois que faran primer d'Ensenyament Secundari Obligatori (ESO).

Segons el govern municipal, «les xifres representen un increment respecte del curs passat». El creixement de l'alumnat a P3 trenca la tendència a la baixa dels dar-rers cursos.

Amb l'obertura del període de preinscripció escolar per al curs 2020-2021 per al 2n Cicle d'Educació Infantil, Primària i ESO, l'Ajuntament de Manresa ha informat per carta 792 famílies amb fills nascuts el 2017, i 936 amb fills nascuts el 2008.

L'any passat es van enviar 1.638 cartes, noranta menys que enguany, 729 cartes per a P3 i 909 per a 1r d'ESO.

En el cas de 1r d'ESO, el creixement ja s'esperava, seguint la tendència demogràfica dels darrers cursos, però l'increment de l'alumnat a P3 trenca la tendència a la baixa que s'havia donat els últims anys. Amb tot, caldrà veure si aquestes dades es confirmen en la preinscripció i en la matrícula, ja que la mobilitat de les famílies és alta.



Com fer la preinscripció?

?Per al Batxillerat, la sol·licitud de preinscripció es podrà fer del 27 de maig al 3 de juny.

?Per als Cicles de Grau Mitjà de FP i d'Arts Plàstiques i Disseny, del 2 al 8 de juny.

?Per als Cicles de Grau Superior de FP i d'Arts Plàstiques i Disseny, del 10 al 17 de juny.

?Per al 2n Cicle d'Educació Infantil, Educació Primària i Educació Secundària les dates per fer la sol·licitud de preinscripció són fins al 22 de maig. Es podrà fer de manera telemàtica o presencial amb cita prèvia. El període per a la telemàtica serà del 13 al 22 de maig inclòs. El tràmit es podrà fer tot on-line, a través del portal preinscripcio.gencat.cat. S'elimina la necessitat de presentar la sol·licitud i la documentació en paper al centre, que queda substituïda pel formulari telemàtic i per l'enviament de la documentació necessària –escanejada o fotografiada– mitjançant un correu a la bústia electrònica oficial del centre que s'ha demanat en primera opció.

Pel que fa a la preinscripció presencial amb cita prèvia adreçada a aquelles famílies que no disposin de mitjans per fer el procediment on-line, serà del 19 al 22 de maig inclòs. Es podrà fer al centre que les famílies hagin escollit en primera opció, demanant cita prèvia al telèfon del centre o a través de la pàgina web del centre, o a l'Oficina Municipal d'Escolarització (OME), a la carretera de Vic 16 (Edifici Infants), demanant cita prèvia per telèfon (93 875 24 85 o 93 876 83 38; de 9 a 13 hores) o a l'apartat de cita prèvia de la pàgina web municipal.

?La preinscripció a les escoles bressol públiques serà de l'1 al 12 de juny, de l' 1 al 5 de juny de manera telemàtica a través de la pàgina web municipal; del 8 al 12 de juny es podrà fer presencialment per aquelles famílies que no disposin dels mitjans.

?Per a qualsevol altra consulta relativa a la preinscripció escolar es pot demanar informació als telèfons 93 875 24 85 o 93 876 83 38, o al correu ome@ajmanresa.cat. També es pot consultar la pàgina web de la Generalitat www.gencat.cat.