Mor el pare Morales, mossèn de la presó de Lledoners

Ha mort als 65 anys el pare Jesús Manuel Morales, vicari de les parròquies de Nostra Senyora de la Mercè i Santa Maria de Valldaura, a Manresa. Igualment s'encarregava del servei d'assistència religiosa, amb la celebració de l'eucaristia i els sagraments al centre penitenciari de Lledoners.

Nascut a Arico -Santa Cruz de Tenerife- el dia 24 de desembre de 1954, va ingressar a l'Institut del Verb Encarnat i va ser ordenat prevere el dia 2 de juny de l'any 2012.

Aquell mateix any 2012 es va incorporar a la comunitat que aquest Institut té a Manresa i exercí el seu ministeri com a vicari de la parròquia de Nostra Senyora de la Mercè de la capital del Bages i, primer com a adscrit i després com a vicari de la parròquia de Santa Maria de Valldaura, també de Manresa.

El bisbe de Vic, els membres de la comunitat de l'Institut del Verb Encarnat i el presbiteri diocesà ho van comunicar ahir perquè «el tingueu present en la vostra pregària i us uniu amb esperit de fraternitat al nostre dol, al dels seus germans de l'Institut del Verb Encarnat, familiars, amics i feligresos».

La missa exequial se celebrarà el la intimitat de la comunitat. Més endavant, s'oficiarà un funeral per al seu etern descans, que es comunicarà oportunament.