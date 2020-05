Una nova mort a Manresa eleva a 227 les víctimes reconegudes de coronavirus

Una defunció a causa del coronavirus a la Fundació Althaia de Manresa va elevar ahir la xifra total de víctimes mortals a 167. Sant Andreu, per la seva part, es mantenia en 60 defuncions, per la qual cosa el nombre total als centres assistencials de la ciutat era de 227.

Pel que fa a les altes, Althaia es mantenia ahir en 979 i a Sant Andreu n'hi va haver una més -34 des de l'inici de la pandèmia-, el que suma 1.013 altes.

Una altra xifra rellevant és la d'ingressats. Althaia tenia ahir 18 positius confirmats i una vintena de persones pendents dels resultats.

A Sant Andreu els ingressats eren 35 i entre les dues fundacions en sumen 53.

Durant el dia d'ahir no hi va haver cap nou ingrés i cal dir que ja no hi ha cap treballador de l'Hospital de Sant Andreu que es mantingui positiu de Covid-19.



Set dies sense morts a Berga

L'Hospital Sant Bernabé de Berga porta des del dilluns 11 de maig amb 41 víctimes mortals per la pandèmia.

Ahir tenia 18 pacients ingressats amb diagnòstic de coronavirus, dels quals només cinc continuaven amb la PCR positiva.

Pel que fa als professionals, no hi va haver variacions.

Ahir no es van donar noves altes a domicili.

63.441 positius a Catalunya

Segons les dades disponibles del departament de Salut de la Generalitat a l'hora de tancar edició, a Catalunya hi ha hagut un total de 63.441 casos positius confirmats de coronavirus SARS-CoV-2 i 199.173 casos possibles d'infecció corresponents a persones que presenten símptomes i que un professional facultatiu classifica com a possible cas.

Del total de casos acumulats, fins ara han mort a un centre hospitalari, positiu de la Covid-19 o bé com a sospitós, 6.595 persones, una xifra que el recompte de les funeràries eleva a 11.554 persones amb la Covid-19 o com a sospitosos. D'aquestes, 3.409 han mort en una residència, 162 en un centre sociosanitari i 625 al domicili. Els casos restants són morts en hospitals o casos no classificables per manca d'informació.

Des de l'inici de l'epidèmia fins ara, 3.985 persones han estat ingressades de gravetat; actualment en són 295.

A més, 3.349 professionals de residències estan aïllats per sospita o confirmació.

S'han comptabilitzat 36.095 altes hospitalàries de persones diagnosticades de Covid-19.

Pel que fa a les residències de gent gran, un total de 13.196 persones han estat confirmades com a positives de coronavirus i 35.931 són casos sospitosos.



Baixada en picat a l'Estat

L'Estat espanyol va registrar ahir 59 morts per coronavirus, 28 menys que diumenge, amb unes xifres que continuen a la baixa també en nombre de nous positius confirmats.

De diumenge a dilluns se'n van notificar 285 de nous, 136 menys que el dia anterior (421). Catalu-nya n'acumula 85, seguida de Castella i Lleó, amb 42, i de Castella-la Manxa i Madrid, amb 30 cadascuna.

També hi va haver 172 noves hospitalitzacions, 155 menys que diumenge (327), i 15 ingressos en UCI, 13 menys que el dia anterior, i la majoria (10) es van produir a Madrid. En total, des que va començar la pandèmia hi ha hagut 27.709 defuncions per la Covid-19 i 231.606 positius testats.