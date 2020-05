Va obrir fa dues setmanes i ahir explicava que «d'ambient de barri no n'hi havia gens. Avui [ahir per al lector], com que hi ha més comerç obert i es veu que la gent té ganes de comprar, ja és tota una altra cosa». Al seu negoci «quan arriba el client s'ha de posar gel, tothom s'emprova les sabates amb una bosseta o una mitgeta d'un sol ús i si ha devolucions o algun canvi hi ha un espai de desinfecció. També netegem taulells, mànecs de portes i les cadires amb vapor o un esprai desinfectant».