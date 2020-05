Manresa redueix a més de la meitat les víctimes durant els darrers deu dies

Els darrers deu dies han mort als centres assistencials de Manresa a causa del coronavirus vuit persones, mentre que els deu dies anteriors en van ser disset.

Concretament, el 10 de maig hi havia comptabilitzades 220 víctimes mortals, mentre que ahir el total era de 228. El dia 30 d'abril n'eren 203 i el dia 9 de maig, 220.

Aquesta és una nova mostra de la forma com es va reduint l'afectació de la pandèmia però també deixa clar que els efectes continuen sent terribles.

Ahir, a Althaia hi havia catorze persones ingressades amb la Covid-19 confirmada i una trentena que estava pendent del resultat de la prova.

No hi va haver cap defunció i la xifra es mantenia en 167 com el dia anterior.

El degoteig d'altes continuava i ja se n'havien acumulat 981, dues més que el dia anterior.

Pel que fa a Sant Andreu, sí que hi va haver una defunció i el total puja a 61. Entre les dues fundacions en sumen 228.

Ahir hi havia 31 persones ingressades per Covid-19 a les diferents unitats d'aïllament de l'Hospital de Sant Andreu. Sumades a les catorze d'Althaia, ahir encara hi havia ingressades 45 persones amb la Covid confirmada.

No hi va haver cap nou ingrés i es van donar 3 altes més a domicili, amb la qual cosa ja són 37, que sumades a les 981 d'Althaia fan un total de 1.018. Ja no hi ha cap treballador de l'Hospital de Sant Andreu positiu de Covid-19.



Vuit dies amb 41 morts a Berga

L'Hospital Sant Bernabé va passar ahir un dia més sense haver de lamentar cap nova víctima mortal per la Covid-19.

L'11 de maig hi va haver la dar-rera defunció, que va deixar el total en 41 persones que havien perdut la vida a causa de la pandèmia, i ahir es mantenia aquesta mateixa xifra.

El nombre de pacients ingressats a l'Hospital Sant Bernabé amb diagnòstic de Covid-19 era ahir de 17, dels quals només 6 continuen amb PCR positiva. En les últimes hores no hi ha hagut cap nova defunció i s'ha donat una nova alta a domicili.



Reajust de dades

Segons les dades del departament de Salut de la Generalitat disponibles ahir a l'hora de tancar edició, a Catalunya hi ha hagut un total de 60.148 casos positius acumulats, segons el darrer informe tècnic.

D'aquests 60.148 casos, 56.239 són positius confirmats per una prova PCR, mentre que 2.447 són casos positius confirmats per un test ràpid i 1.462 són casos probables. D'altra banda, hi ha 205.164 casos possibles.

Del total de casos acumulats, fins ara han mort en un centre hospitalari, positiu de la Covid-19 o bé com a sospitós, 6.614 persones, una xifra que el recompte de les funeràries eleva a 11.666, de les quals 3.425 han mort en una residència, 163 en un centre sociosanitari i 627 al domicili. Els casos restants són morts en hospitals o casos no classificables per manca d'informació.

Des de l'inici de l'epidèmia 3.994 persones han estat ingressades de gravetat; actualment en són 274. A més, 3.248 professionals de residències estan aïllats per sospita o confirmació.

S'han comptabilitzat 36.208 altes hospitalàries.

Pel que fa a les residències de gent gran, 13.165 persones han estat confirmades com a positives de coronavirus i 35.999 són casos sospitosos.