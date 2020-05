Neix a Manresa el grup Inspiració 2022, lligat a la celebració dels 500 anys de l'arribada de sant Ignasi

S'ha creat a Manresa Inspiració 2022, un grup ampli i variat de persones que volen vetllar pel que pensen que és el nucli fonamental i essencial de Manresa 2022: «la commemoració d'una transformació espiritual» viscuda per Ignasi de Loiola fa cinc-cents anys a la ciutat. En aquest sentit, el grup pretén que la commemoració de Manresa 2022 possibiliti «l'aprofundiment del que suposa la transformació espiritual» en els diversos àmbits de la vida personal, ciutadana i social. Per saber quelcom més del grup Inspiració 2022 i fer aportacions concretes es pot visitar la seva pàgina web

Per començar, organitza un cicle de trobades on-line anomenades Mirades per Transformar. En aquestes trobades s'abordaran diverses temàtiques d'actualitat sota la mirada de l'espiritualitat i la transformació interior. La primera serà aquest dijous 21 de maig, a les 19 hores. En aquesta ocasió, hi participaran tres persones de l'àmbit de la salut. Concretament, seran Josep Herms, metge internista i geriatre de la Clínica Sant Josep de Manresa, i membre d'Inspiració 2022; Olga Rubio, cap clínic de la UCI d'Althaia i Concepció Serra, psicòloga clínica i especialista en dol, pèrdues i trauma, i membre d'Inspiració 2022.

En aquesta primera trobada, es tractarà què hi havia més enllà del que se sap a nivell dels mitjans de comunicació sobre la Covid-19 i de la responsabilitat que se'n desprèn de comprendre la sanitat, la seva gestió, la nostra visió de la malaltia i tots aquells temes que sembin interessants per compartir. Malauradament, a hores d'ara, encara la mirada majoritària segueix sent la de concebre la sanitat com una qüestió material i corporal, i molt poc espiritual, que és en la que secentraran.



Trobades cada quinze dies



Per connectar-se a aquesta primera trobada on-line només cal clicar en aquest enllaç a l'hora fixada i s'entra directament a la trobada: Els que es connecten per ordinador només necessiten tenir el navegador google Chrome actualitzat, i els que ho fan per mòbil o tauleta s'han de descarregar l'aplicació de Jitsi Meet allà on pertoqui, segons sigui Android o Iphone. És previst que es portin a terme aquestes trobades on-line cada quinze dies aproximadament.