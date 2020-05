Manresa elimina 145 aparcaments gratis i 70 de zona blava per ampliar voreres

L'equip de govern d'Esquerra i Junts per Manresa va anunciar ahir que avui començaran actuacions valorades en 140.000 euros per ampliar l'espai per a vianants al llarg de dos quilòmetres de car-rers per garantir la distància de seguretat entre la ciutadania. Unes obres que comportaran la pèrdua de 145 places d'aparcament lliure i unes 70 de zona blava.

Les actuacions s'iniciaran avui al carrer Guimerà, entre el passeig Pere III i el carrer Casanova.

En concret, s'eliminarà l'aparcament del costat dret del carrer Guimerà, on ara hi ha places de zona blava, de motos i la parada de taxis, que es reubica al mateix carrer Guimerà, però a l'altra banda de la vorera, entre el carrer Puigterrà de Baix i el Sant Joan Baptista La Salle.

Dilluns s'iniciarà l'actuació a l'entorn del Mercat de la Sagrada Família. Al carrer de Sant Cristòfol es prohibirà l'aparcament al costat del mercat (zona de càrrega i descàrrega), mentre que l'estacionament en bateria del car-rer de l'Arquitecte Montagut, també al costat del mercat, es dividirà en dues meitats per tal d'ampliar l'espai de vianants i senyalitzar-hi la zona de càrrega i descàrrega.

En els dies vinents també s'actuarà al carrer dels Infants (itinerari principal de connexió del centre comercial amb el Centre Històric); a l'espai d'espera de la cruïlla semaforitzada entre la car-retera de Vic, carrer Infants i Sant Joan Baptista La Salle; al carrer Súria (lligam entre el sector Bases/Universitat amb el Passeig Pere III); al carrer Saclosa (connexió entre el barri de Plaça Catalunya i l'àrea central); al carrer Santa Clara (itinerari entre el centre de la ciutat i els barris de la Balconada, Cal Gravat i l'Hospital de Sant Joan de Déu); al carrer de Soler i March (accés a l'ambulatori central de la ciutat); al carrer de Sant Josep (itinerari principal entre el barri del Poble Nou i l'àrea central de la ciutat); i al carrer de Sant Fruitós (itinerari entre el barri Plaça Catalunya i el Passeig de Pere III).

Això permetrà ampliar l'espai per a vianants al llarg de dos quilòmetres de carrers de la ciutat.



Garantir distàncies de seguretat

L'objectiu dels treballs, segons assegura el govern municipal, és garantir la distància mínima de separació de dos metres entre la ciutadania i, per tant, la seva seguretat, atès l'increment progressiu de la mobilitat que s'anirà produint amb l'entrada en vigor de les diferents fases del pla de desescalada, que de mica en mica flexibilitzarà les restriccions socials i econòmiques que es van dictar per aturar la propagació de la Covid-19.



Itineraris clau

L'actuació se centrarà en aquelles zones i itineraris de la ciutat en les quals es fa més necessari per la seva dimensió i la seva afluència de persones.

Així, s'eixamplarà l'espai per a vianants de diverses voreres amb amplades insuficients –en la majoria dels casos ocupant franges d'aparcament de vehicles–, s'incrementarà l'espai en algunes cruïlles de carrers que presenten molta densitat i s'eixamplarà l'espai públic d'accés a alguns equipaments.

Els treballs consistiran en l'eliminació de franges d'aparcament, en la millora de la pavimentació, en la implantació d'elements de mobiliari urbà –sobretot jardineres– i en la millora i reordenació de la senyalització.

El govern municipal ha assegurat que «les intervencions són provisionals, si bé es porten a terme en aquelles zones i itineraris de la ciutat en què per dimensió i afluència de persones és més necessari».

De provisionals a definitives

Així doncs, són espais en què «progressivament, i en la mesura del possible, caldrà actuar amb posterioritat de forma definitiva eixamplant voreres i plantant-hi arbrat, ja que completen l'estructura bàsica de vianants de l'àrea central de la ciutat o de l'estructura de relació entre el centre i diferents barris de la ciutat», afirma el govern municipal.



Més zones 30

D'altra banda, també es treballarà en la delimitació de noves zones en què és prohibit circular a més de 30 quilòmetres per hora.

Les actuacions s'han planificat «amb procediments simplificats, atesa la situació de crisi sanitària que les fa necessàries, per tal de poder-les iniciar de manera immediata», assegura el govern municipal.

Es tracta d'una de les actuacions vinculades al Pla de Reconstrucció Social i Econòmica de Manresa, que preveu accions en diversos àmbits.

L'Ajuntament assegura que continuarà estudiant la possibilitat d'adequar alguna bossa d'aparcament dissuasiu en punts d'accés a la ciutat, ben connectats amb el transport públic.

També diu que posteriorment caldrà estudiar si es reubiquen places de zona blava en altres punts de la ciutat, en compliment de les condicions del contracte de concessió. L'actuació també coincideix amb la campanya de tiquets i bonificacions als pàrquings municipals que té per finalitat facilitar l'aparcament.