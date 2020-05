Manresa estrena un portal web amb informació relacionada amb la Covid-19

L'Ajuntament de Manresa ha posat en marxa un nou portal web amb informació relacionada amb el coronavirus que recull tota la informació generada pel consistori i els diferents serveis municipals, així com les últimes novetats relacionades amb les mesures i normatives impulsades pels governs de la Generalitat i de l'Estat.

El nou espai agrupa i ordena els continguts que s'han anat generant al llarg d'aquests dos mesos de crisis sanitària per la pandèmia de la Covid-19 i que fins ara s'integraven directament en diferents apartats de la web de l'Ajuntament de Manresa. D'aquesta forma, l'usuari pot accedir amb més facilitat a la informació que busca i veure, a simple vista, el gran volum d'informació que té al seu abast sobre la situació del coronavirus a Manresa.

L'adreça del nou portal, al qual es pot accedir directament des de la web municipal, és www.manresa.cat/covid19 , s'estructura en diferents apartats i ofereix una àmplia varietat de continguts, que van des del document de les Bases del Pla Local per a la Reconstrucció Social i Econòmica de Manresa fins a una breu explicació de què és el coronavirus, com es transmet, com actua i com hi reacciona el nostre sistema immunitari.

També hi ha un apartat d'Actualitat, que dona accés a les últimes notícies relacionades amb la covid19, bans i resolucions municipals; i un altre de Telèfons i contactes de les oficines i instal·lacions de l'Ajuntament de Manresa, així com telèfons d'emergències, salut, etc. I un enllaç a la tramitació de la cita prèvia per a l'atenció presencial a diversos serveis municipals.

En la secció de Serveis, iniciatives i mesures municipals es poden trobar les mesures econòmiques, fiscals i socials que ha adoptat l'Ajuntament de Manresa per combatre les conseqüències de la crisi del coronavirus a la ciutat i també a la informació més rellevant relacionada amb la pandèmia, agrupada pels diferents serveis municipals: cooperació, cultura, dona, ensenyament, esports, joventut, etc.

Finalment, també ofereix un apartat de recomanacions a nivell local i un llistat d'enllaços d'interès relacionats amb el coronavirus Covid-19 com informacions de la Generalitat, l'estat de la Covid-19 a Catalunya i arreu del món, etc... Des de la portada s'accedeix directament a les notícies, l'estat actual de la Fase 1 del desconfinament, als diferents serveis a través d'unes icones dels temes, enllaços concrets de la Generalitat i xarxes socials de l'Ajuntament de Manresa.