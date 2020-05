Marc Aloy serà alcalde de Manresa el 27 de juny, una setmana més tard del previst

L'Acord de Govern per Manresa 2019-2023 pel qual s'estableix una alcaldia compartida d'un any per a Valentí Junyent (Junts per Manresa) i tres per a Marc Aloy (ERC) marca que el canvi de batlle s'ha de fer amb la data límit del 20 de juny, però, segons ha pogut saber Regió7, no serà ben bé així, sinó una setmana més tard.

L'emergència sanitària i la necessitat de complir terminis legals han afegit dificultat al procés.

Segons la informació a la qual ha tingut accés aquest diari, el relleu a l'alcaldia de Manresa es farà amb Valentí Junyent, de Junts per Manresa, presentant la renúncia al càrrec al final del ple ordinari del dia 18 de juny.

Es convocarà un ple extraordinari per al dimarts 23 de juny, en què es prendrà coneixement de la renúncia de l'alcalde i Junyent farà el seu discurs de comiat.

El ple d'investidura de Marc Aloy es convocarà per al dissabte dia 27, i hi prendrà possessió Marc Aloy (ERC).

Cal destacar que a partir del dia 23 en què l'actual batlle farà el seu discurs de comiat, l'alcaldia accidental recaurà en el primer tinent d'alcalde, que és el republicà Marc Aloy.

Per explicar aquest període intermedi cal tenir present que un cop l'actual alcalde Valentí Ju-nyent presenti la seva renúncia al final del ple ordinari del 18 de juny –que començarà a les 5 de la tarda–, no es pot convocar el ple d'investidura de Marc Aloy fins a un mínim de 48 hores més tard.



S'ha optat per ajornar-lo

És per aquest motiu que no es pot fer el dissabte 20, a l'hora habitual dels plens d'investidura, que és al migdia.

Una possible solució hauria estat avançar la celebració del ple de juny, però els grups d'ERC i Junts per Manresa no ho han considerat el més adient.

Avui es portarà a terme el tercer ple telemàtic i caldria aprovar-ne la nova modificació.

D'altra banda, els dos grups polítics que governen Manresa en coalició creuen que endarrerir uns quants dies el ple d'investidura farà que hi hagi més possibilitats que el pla de desconfinament estigui en una fase més avançada i es pugui celebrar en millors condicions pel que fa a la capacitat de públic i altres mesures.

En resum, al final del ple del 18 de juny Valentí Junyent presentarà la renúncia i es convocarà un ple extraordinari per al dimarts 23 de juny. En aquest ple es pren coneixement de la renúncia de l'alcalde i ell fa el discurs de comiat. També es convoca el ple d'investidura per al dissabte 27 de juny.

A partir del 23 l' alcaldia accidental recaurà en el primer tinent d'alcalde, Marc Aloy. I el dia 27 de juny se celebrarà el ple extraordinari d'elecció del nou alcalde. El dia 1 de juliol es farà un altre ple extraordinari, d'aprovació del cartipàs.

El dia 16 de juliol hi haurà el ple ordinari del juliol.

En funció de la fase del pla de desconfinament en què es trobi la ciutat es decidirà de quina manera es portaran a terme tots aquests plens per respectar totes les normatives de seguretat i higiene i intentar que els puguin seguir tantes persones com sigui possible.



El pacte de la Seu

El 14 de juny de l'any passat Esquerra i Junts per Manresa van rubricar al parc de la Seu l'acord de govern 2019-2023 per fer alcalde durant un any Valentí Junyent i tres anys Marc Aloy, que comanda la formació guanyadora dels dar-rers comicis municipals per 10 vots de diferència.

Durant aquest període, Aloy ha estat primer tinent d'alcalde i regidor de Presidència, i Junyent ha assumit la regidoria d'Hisenda, que mantindrà quan Aloy sigui nomenat alcalde.



Canvis a Guimerà

L'Acord de Govern per a Manresa 2019-2023 compromet les dues formacions, que sumen 16 dels 25 regidors municipals, a desenvolupar un Pla de mobilitat integral i amb caràcter supramunicipal, que prioritzi el transport públic i l'espai per als vianants. A banda de reformular les carreteres de Vic i de Cardona, ja anunciava canvis al carrer Guimerà «per oferir un millor espai públic per als vianants» i apostava pel transport sostenible enfront del vehicle privat.