Les parròquies preveuen que caldrà celebrar molts funerals pendents a causa del confinament estricte

Des de dilluns es poden tornar a celebrar misses i funerals. Les parròquies es preparen per acollir els que van quedar pendents pel confinament estricte. És el cas de la Seu de Manresa. El seu rector, Jean Hakolimana, en va celebrar un dilluns i explica que ja n'hi ha en llista d'espera. Per als funerals de persones que van morir fa setmanes, rumia posar una pantalla on projectar la foto del difunt perquè d'alguna manera hi sigui present, i retransmetre la cerimònia per YouTube per tal que si hi ha algun familiar llunyà que no hi pot assistir, ho pugui fer online.

Mossèn Joan –com és conegut el rector de la Seu pels feligresos– explica que es troben amb tres categories de funeral: el de persones que van morir a l'inici de la crisi que es van incinerar sense que ni tan sols els seus familiars poguessin veure'n les despulles; els de la restricció, segons la qual només podien entrar al cementiri tres persones, i els que hi hagi a partir d'ara. Dilluns en va celebrar un dels darrers. Admet que gestionar-ho serà delicat i complex.

Mossèn Joan Antoni Castillo, rector de la parròquia de la Sagrada Família, és del parer que moltes famílies s'esperaran a fer el funeral a la propera fase en què no hi hagi limitacions d'assistència a la missa. Avança que la intenció del bisbat de Vic i de l'arxiprestat de Manresa és celebrar un funeral per totes les víctimes de la pandèmia. Ell celebrarà avui al migdia un funeral a la seva parròquia.

Mossèn Estanislau Corrons, rector de Crist Rei, comenta que n'hi ha uns quants de pendents. Explica que va acompanyar tres o quatre enterraments al cementiri quan s'hi limitava l'entrada a tres familiars i que van ser situacions molt dures que mai no s'hauria pensat que li tocaria viure. Desitja que el que ha succeït serveixi com a lliçó. «Des de la perspectiva de capellà, ens ha fet rumiar molt. Els homes hem volgut fer tant i anar tan enllà que ens costa ser humans de veritat i ha vingut un virus i ens ha deixat en la misèria».

Creuetes als bancs

A Crist Rei fan una missa cada dia a les 11 i aquest cap de setmana ja reprendran la de dissabte anticipada i la de diumenge a les 9 i a quarts de 12. «A la porta hi ha desinfectant i aquesta setmana marcarem els bancs amb creuetes amb cinta aïllant perquè la gent tingui clar on ha de seure per guardar les distàncies».