El ple assumeix obres d'emergència en sis punts de Manresa

El ple municipal va donar llum verd a resolucions de l'alcalde Valentí Junyent d'intervenció urgent en sis punts de Manresa al barri de Miralpeix i al nucli antic de la ciutat.

El primer donar compte que es va tractar va ser la resolució de l'alcalde del dia 20 d'abril per la qual es declarava emergent la contractació dels treballs en el mur d'accés al barri de Miralpeix.

El segon feia referència a les intervencions per contractar els treballs per apuntalar i efectuar un reforç estructural, per evitar el col·lapse dels elements individuals de l'estructura, de l'immoble situat al carrer Sobrerroca núm. 18.

El tercer i el quart van ser per contractar els treballs de tancament dels immobles situats al carrer Aiguader número 17 i al carrer Hospital número 15.

També es va donar compte de la resolució per declarar emergent la contractació dels treballs de tapiat de la porta d'accés a l'edifici de l'immoble situat al carrer Puigmercadal núm.10.

Finalment, la sisena reolució va ser per tapiar una porta per impedir l'accés de persones a l'interior de l'immoble situat al carrer Botí número 12.