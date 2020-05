Quatre dies seguits amb morts als hospitals de Manresa eleva el total a 230

La situació millora als centres assistencials de Manresa, però continuen havent víctimes mortals de coronavirus. És el quart dia consecutiu amb morts als hospitals de Manresa després de passar tres dies sense defuncions.

El darrer recompte realitzat per la Fundació Althaia revela que ha mort una altra persona víctima de la pandèmia. Això eleva les defuncions atribuïdes a la Covid-19 registrades a Althaia a 169, que sumades a les 61 de l'Hospital de Sant Andreu, a on avui no s'ha registrat defuncions pel coronavirus, fan un total de 230.

230 són les comptabilitzades en centres hospitalaris i de les què Althaia i Sant Andreu han anat informant puntualment. No vol dir que siguin les úniques que hi ha hagut al conjunt de la ciutat a causa de l'epidèmia.

A Althaia queden només 4 persones ingressades que han donat positiu positiu de coronavirus. El dia anterior eren 9. El 2 d'abril n'hi havia 284. L'evolució ha estat enorme, tot i que també cal tenir en consideració que hi ha una vintena de persones ingressades pendents de la realització de les proves o del seu resultat.

Pel que fa a les altes es mantenien en 989, igual que el dia anterior. Althaia ha explicat que si no existeix una relació directa entre la reducció del nombre d'ingressats positius i les altes atorgades és perquè els ingressos per Covid-19 poden ser molt llargs, de més de quaranta dies si hi ha hagut pas per l'UCI i durant aquest període les analítiques poden passar de positives a negatives, però seguir ingressat a la institució.

A data d'avui, dijous, 21 de maig hi ha 23 persones ingressades per Covid-19 a les diferents unitats d'aïllament de l'Hospital de Sant Andreu. Entre Sant Andreu i Althaia, el total d'ingressats és de 27.

2 persones que havien estat positiu en Covid-19 han donat negatiu i han estat traslladades en zones 'No Covid-19' de l'Hospital de Sant Andreu; i 3 persones més han rebut l'alta a domicili. Amb aquestes, Sant Andreu ha donat ja 42, que sumades amb les d'Althaia fan un total de 1.031.

Durant el dia d'avui no hi ha hagut cap nou ingrés. Les darreres 24 hores, no ha mort cap persona ingressada a les unitats d'aïllament de l'Hospital de Sant Andreu.

D'altra banda, avui hi ha 1 treballador de l'Hospital de Sant Andreu que es troba a casa de manera preventiva pendent de realitzar el test o de rebre resultats.

El comunicat que envia diàriament l'Hospital de Sant Andreu aporta dades que van des de les 19h del dia anterior fins les 19h del dia actual.