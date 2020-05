Els tanatoris reforcen la seguretat en la primera setmana de reobertura en fase 1

A la recepció del nou tanatori-crematori de Mémora a Manresa, situat al polígon del Pont Nou, un aparell fixat sobre un trípode que recorda vagament un instrument topogràfic recorda de seguida el visitant que la pandèmia de coronavirus ha canviat la nostra percepció de la seguretat. És un termòmetre per mesurar a distància la temperatura corporal. Des de dilluns, el personal de recepció l'utilitza per evitar l'entrada al recinte de qualsevol persona amb símpomes de febre. Si el termòmetre marca 37,5, ha d'esperar-se a fora.

Més de 15 dies després que el ministeri de Sanitat espanyol prohibís les vetlles als difunts, aquesta setmana els tanatoris de la Catalunya Central han pogut reobrir perquè les famílies puguin acomiadar-s'hi dels familiars que els han deixat. Fins a l'entrada en vigor, dilluns, de la fase 1 de la desescalada, només permetia la incineració dels finats i els enter-raments amb un màxim de tres familiars o persones properes a la víctima presents al cementiri.

Les famílies que aquesta setmana han dit l'últim adeu als seus difunts ho han hagut de fer amb algunes limitacions. Per evitar els possibles contagis a les seves instal·lacions, tots els serveis es fan sota estrictes mesures de seguretat.

Un dels primers canvis que els tanatoris de les comarques centrals han fet per reobrir les instal·lacions en condicions de seguretat sanitària ha estat limitar la capacitat a un màxim de 10 persones en les vetlles i fins a 15 persones en cremacions i enterraments, tal com van decretar les autoritats sanitàries abans de l'entrada en vigor de la fase 1.

En paral·lel, els tanatoris poden celebrar cerimònies amb un terç de la capacitat màxima de la instal·lació, una limitació que també han de respectar les esglésies o centres de culte en cas que el funeral se celebri fora dels oratoris de la funerària.

Amb l'objectiu d'evitar les concentracions de gent i mantenir la distància de seguretat en alguns dels espais, com ara la sala de cerimònies, la majoria de tanatoris de la Catalunya Central han se-nyalitzat amb rètols o adhesius de colors les zones on els visitants poden asseure's i els punts on no poden fer-ho. A l'entrada de cada sala, els visitants han de rentar-se les mans amb gel desinfectant.

Abans de l'obertura de les instal·lacions, els tanatoris van haver de desinfectar-les a fons. «Va venir un equip de neteja semblant als de la UME [Unitat Militar d'Emergències]», recorda Àlex Fort, cap de serveis de Mémora. Tots els empleats dels tanatoris de la Catalunya Central han de treballar amb guants i mascareta. Els visitants tampoc no poden entrar-hi amb la cara desprotegida.

Setmanes dures

Per a la Funerària Anoia, d'Igualada, l'entrada en la fase 1 de desconfinament ha suposat deixar enrere setmanes «molt dures», segons assegura el gerent de l'empresa, Joan Gabriel. En aquest sentit, recorda que ells van tancar «ben abans que ho fessin els altres tanatoris i que ho decretés el govern». Funerària Anoia va fer l'últim servei «normal» el 18 de maig. Encara no feia una setmana que s'havia declarat el confinament perimetral de la Conca d'Òdena i «ja no tenia gaire sentit mantenir la persiana apujada si les famílies no podien sortir de casa», recorda Gabriel.

Tot i que no va estar obert al públic, fins a final d'abril el tanatori igualadí va haver d'assumir una càrrega de treball extra per l'alta mortalitat a la comarca, que, si bé no va arribar a provocar el col·lapse del sistema, sí que va fregar-ne els límits, admet Gabriel, que assegura que la mitjana de defuncions a la comarca «ha tornat a la normalitat dels últims 5 anys» a partir de la primera setmana de maig.

Com que ningú encara no sap amb certesa fins quan caldrà aplicar les mesures de seguretat i distanciament social, alguns tanatoris, com ara la Funerària Anoia, s'han plantejat d'oferir un servei de transmissió en directe i en vídeo de les cerimònies. «Volem que tothom pugui dir l'últim adeu a la família».