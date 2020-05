«Si algú no pren mesures, ja s'ho farà»

Antònia Franch feia un cafè amb una amiga en una terrassa a Manresa, aquest dimecres al matí, quan l'ús de mascareta encara no era obligatori. Assegura que si hi havia anat era perquè «hem vist que ho desinfecten tot i es prenen precaucions». Malgrat la incomoditat de treure-se-la constant per fer un glop està assegura amb la mascareta perquè és «una forma de prevenció». «Hi ha qui no ho fa o no pren mesures, però ja s'ho faran», sentencia.