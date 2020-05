Cinquè dia consecutiu amb morts per Covid a Manresa

L'Hospital de Sant Andreu ha registrat una nova víctima mortal de la Covid-19 i ja són 62. Amb aquesta defunció, els centres assistencials de Manresa porten cinc dies seguits registant noves morts per l'epidèmia.

A Manresa, la mort a Sant Andreu fa pujar fins a 62 les que hi ha hagut fins ara, que sumades a les 169 d'Althaia -que avui no ha comptabilitzat decessos- fan 231 a Manresa.

A Sant Andreu hi ha 20 persones ingressades per Covid-19 a les diferents unitats d'aïllament. 2 persones han rebut avui l'alta i no hi ha hagut cap nou ingrés. Dos treballadors eren a casa de manera preventiva pendents de realitzar el test o de rebre resultats.

Althaia manté avui el mateix nombre d'ingressats confirmats de Covid-19, quatre, i d'altes, 989. La fundació assistencial va explicar que ja portava 6 dies consecutius sense nous casos confirmats ingressats.

D'altra banda, hi ha 38 pacients ingressats en l'area Covid amb PCR negativa. Althaia adverteix que la disminució d'ingressats positius no té una relació directa amb l'augment de les altes perquè les estades són llargues i en el procés passen de PCR positiva a negativa i poden seguir ingressats recuperant-se de la malatia.

Conjuntament, els ingressats confirmats són 4 a Althaia i 20 a Sant Andreu, 24 en total, i el sumatori d'altes és 1.033, 44 donades per Sant Andreu i 989 per Althaia.