Comerç i veïns celebren que es guanyi més vorera a Guimerà tot i perdre aparcament

La pandèmia ha aconseguit el que no havia pogut fer cap Ajuntament. Ampliar d'un dia per l'altre l'espai per a vianants al carrer d'Àngel Guimerà i que no hi hagi una revolta per la pèrdua d'aparcament que implica. Ans al contrari. La decisió anunciada dimecres per l'Ajuntament i que ahir ja es va començar a materialitzar en aquest vial ha estat beneïda per la UBIC, l'Associació de Comerciants de Guimerà i l'Associació de Veïns de Passeig i Rodalies. Entenen que ho ha forçat una causa major i ho donen per bo.

Tània Infante, presidenta de la UBIC, fa notar que «estem en una situació totalment excepcional i es tracta d'unes mesures que penso que són necessàries per mantenir les distàncies i tenir controlat el tema sanitari». Afirma que «des del comerç de la zona es veu amb bons ulls l'ampliació de voreres, tot i que va en detriment de l'aparcament, que és una de les reivindicacions històriques del comerç». Dit això, creu que «caldrà trobar alguna alternativa per a la mobilitat». Fa referència a la proposta «en ferm» presentada pel moviment L'Antic, del qual forma part, per habilitar un aparcament a l'Anònima. De moment, «estem en espera de les intencions de la part privada» -la Fundació IBAM, que hi farà pisos residencials-, per saber si hi ha marge, mentrestant, per ocupar l'espai.

Infante esmenta que l'Ajuntament ha repartit tiquets de pàrquing, de zona blava i de bus (T2) que la UBIC s'està encarregant de repartir «al comerç en general. No ens hem centrat en si són socis o no. Ho enviem a tothom», diu.



215 places per aparcar

L'ampliació de voreres, com va informar ahir Regió7, comporta la pèrdua de 145 places d'aparcament lliure i unes 70 de zona blava. A Guimerà, afecta el tram entre el Passeig i el carrer de Casanova. Aquí, es perd zona blava, aparcament de motos, una plaça per a minusvàlids i la parada de taxis, que es mou de banda.

Neus Uró, presidenta de l'Associació de Comerciants de Guimerà, comenta que «se'ns ha informat més tard o més d'hora, però són moments en què s'estan prenent decisions molt ràpides. Jo n'he informat l'associació i no s'ha queixat ningú». Entén que el que es fa ara «és el que ja es va fer per la campanya de Nadal». El que sí que demana la botiguera és que «no es faci i es deixi estar» sinó que se'n treguin conclusions quan sigui el moment. Com Infante, apunta que «ens han donat vals per als pàrquings –nosaltres en donem per al Puigmercadal, que és el que està més a prop– per a la zona blava i targetes T2 per al bus. No és molt però pots compensar una mica». D'altra banda, no considera que vingui de la pèrdua d'una vintena de places. «El problema de l'aparcament ja és el que és i no serà molt pitjor».

La que celebra més la decisió és Carme Prunés, presidenta de l'Associació de Veïns del Passeig i Rodalies. «Tot el que sigui una millora per al vianant i perquè la gent pugui caminar sense haver d'anar amuntegats em sembla fantàstic», subratlla. Pel que fa a l'efecte en el comerç per la pèrdua d'aparcament, afirma que «als comerços el que més els interessa és que la gent vagi a passejar i que s'aturi a mirar els aparadors i no que hi vagi en cotxe». Creu que ja ha passat a la història quan es podia aparcar al costat de la botiga.

Prunés lamenta que no s'hagi fet abans i que l'Ajuntament hagi decidit portar-ho a terme per «la por» que la gent camini massa junta. Ho aprofita per demanar més control dels ciclistes i patinets que van pel Passeig «sense mirar res», sobretot pensant en la gent gran que hi surt a passejar.



Primer, fressar

Ahir al matí els operaris van fressar el terra per treure la senyalització horitzontal al tram de Guimerà afectat i avui és previst que ja es pinti la nova senyalització. En total, s'amplia l'espai per a vianants al llarg de dos quilòmetres de carrers per garantir la distància de seguretat entre la ciutadania. A banda de Guimerà, a l'entorn del Mercat de la Sagrada Família; al carrer de Sant Cristòfol, a l'Arquitecte Montagut, al dels Infants; a la cruïlla entre Infants, Esquilets i carretera de Vic; al carrer de Súria, al de Santa Clara, al de Sant Josep i al de Sant Fruitós. És previst que els treballs s'allarguin a l'entorn d'un mes. El cost, 140.000 euros.