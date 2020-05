«La gent té ganes de sortir i és responsable»

Mercè Priego, del forn de pa i cafeteria Tradicionarius, a la zona de les Bases, explica que «fem el que exigeix la llei». És a dir, menys aforament i més distàncies entre les taules, a més de desinfectar-les cada cop que un client les deixa. També assegura que estan al cas perquè no hi hagi grans grups i que, si es produís la situació, cridarien l'atenció. De moment, però, no ho han hagut de fer. «La gent té ganes de sortir i es comporta amb responsabilitat», diu Priego.