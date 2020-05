L'Ajuntament aprova 465.000 euros per ajudar autònoms i empreses

El tercer ple telemàtic celebrat per l'Ajuntament de Manresa va aprovar ahir per unanimitat la concessió de 465.000 euros d'ajudes per a autònoms, empreses i cooperatives de Manresa afectades per la crisi del coronavirus, que és sanitària però també té enormes repercussions econòmiques.

Seran 200.000 euros amb què se subvencionaran despeses amb ajuts de 600 euros i 265.000 euros per atorgar microcrèdits retornables sense interès.

Els representants de tots els grups municipals van votar a favor dels dos dictàmens per aprovar ajudes a autònoms i empreses afectades econòmicament per les conseqüències de la Covid-19 i, també, la concessió d'ajuts reintegrables o microcrèdits per mantenir i potenciar l'activitat econòmica.

Pel que fa al primer tipus d'ajuts, l'import total que es destinarà serà un màxim de 200.000 euros. Es podran subvencionar despeses fixes originades a partir de la declaració de l'estat d'alarma i fins a 31 de desembre del 2020.

La regidora d'Ocupació, Empresa i Coneixement, Cristina Cruz, va explicar que un cop aprovat el dictamen sortirà la convocatòria, es publicarà al BOP i es calcula que es podran sol·licitar a partir del 28 o el 29 de maig. Es pagarà a fons perdut a partir de la setmana del 2 juny.

La subvenció serà fins a un màxim de 600 euros. Les sol·licituds es resoldran per ordre cronològic de presentació.

Pel que fa als microcrèdits, 65.0000 euros seran per a la línia d'Emprenedoria i 200.000 euros per a la línia Covid-19. En el primer cas els ajuts serien de fins a 5.000 euros i en el segon de fins a 3.000 euros.



Impacte de la crisi

Poden arribar fins al 100% del pressupost de la inversió o despesa necessària i s'aplicaran criteris perquè els diners vagin a les millors iniciatives.

La concessió de microcrèdits és reintegrable en el termini de 4 anys a un interès zero. Les sol·licituds s'hauran de formalitzar a través de la seu electrònica de l'Ajuntament de Manresa amb la documentació establerta. Es tindran 15 dies per fer les sol·licituds i la regidora d'Ocupació, Empresa i Coneixement, Cristina Cruz, va explicar que la previsió és de començar a atorgar microcrèdits durant el mes de juliol.

El regidor de Fem Manresa, Jordi Trapé, va celebrar que el govern hagués acceptat totes les aportacions fetes pel grup municipal per reformular les bases del dictamen per ajudar autònoms, petites empreses i cooperatives.

Van adreçats a les iniciatives econòmiques que han experimentat una important disminució d'ingressos o que s'han d'adaptar a una nova situació i serviran per a compra de material, despeses de personal, pagament de lloguers, campanyes de promoció, modificació tecnològica.