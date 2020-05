L'amo d'un bar, desesperat perquè l'Ajuntament li digui si pot posar terrassa

«L'únic que ens diuen és que ha de venir el tècnic per decidir si la podem posar. Hi truquem cada dia i hem anat a la urbana, però no ens han pogut solucionar res». José Manuel Sánchez i Mónica Lozano, tenen el bar Renacer al carrer de Sant Cristòfol número 14 de Manresa. Dijous de la setmana passada van fer la sol·licitud online per poder tenir terrassa. Avui divendres encara no hi ha anat el tècnic per mirar si és possible o no. Fa més d'una setmana. Ell i la seva parella estan desesperats. Insisteix que l'únic que demana és que li donin el permís per poder treballar i que si després hi passa el tècnic i l'ha de moure de lloc o fer el que calgui ja ho farà.

La parella té el negoci des del desembre passat. Durant la fase 0 han treballat fent menjar per emportar a domicili però ara que ja hem entrat, des de dilluns, a la fase 1, voldrien tenir taules i cadires al carrer per poder ampliar la feina. Explica que ha invertit a l'entorn de 6.000 euros en un aparell que purifica l'aire del seu local en mitja hora, en un dosificador de gel perquè quan la gent hi entra es pugui desinfectar les mans i que tenen mascaretes per si algú no en porta, a més a més de detergents «exclusius» per netejar el bar per evitar la Covid-19, que assegura que no són econòmics, precisament. Remarca que si no pot començar a recuperar aviat la inversió s'arruïnarà.

Ho té tot a punt, fins i tot el lloc on creu que podria posar la terrassa, passat el número 25 del carrer de Sant Joan d'en Coll, on hi ha un bon forat per encabir-li.

Insisteix que cada vegada que truca a l'Ajuntament li donen llargues perquè «diuen que el tècnic no dona a l'abast» i que l'únic que en rep «són amenaces que si la poso sense permís em multaran».



Què diu l'Ajuntament

El que diu l'Ajuntament pel que fa als negocis que volen posar terrassa per primer cop és que: «Quan l'exercent de l'activitat sol·licita autorització per a una nova implantació, aquest haurà d'emplenar el formulari i adjuntar la documentació necessària (art. 14 de l'Ordenança). Una vegada presentada la sol·licitud, l'Ajuntament emetrà informe tècnic i resoldrà l'atorgament o la denegació de la llicència d'ocupació de la via pública que es notificarà a l'interessat electrònicament. En la resolució hi constaran les condicions de l'autorització, la qual serà provisional per aquesta temporada tenint en compte l'excepcionalitat de la situació».

A banda, com ja va informar aquest diari i ahir dijous es va aprovar al ple, «el pagament de la taxa no s'haurà d'efectuar abans de començar l'ocupació, com fins ara, sinó que es practicarà la liquidació amb posterioritat, en funció de les taules que hagin col·locat al llarg del període. Als que ja havien pagat la taxa de terrasses d'aquesta temporada, se'ls retornarà la part proporcional pels dies que han hagut d'estar tancats».