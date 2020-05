Manresa no podrà seure aquest estiu a les cadires de la Rosita per la Covid-19

Imatges com aquesta de persones assegudes a les cadires de la Rosita no es repetiran enguany

Imatges com aquesta de persones assegudes a les cadires de la Rosita no es repetiran enguany | OSCAR BAYONA

El fet que no s'hi pugui garantir la distància de dos metres entre usuaris i les necessitats de neteja i desinfecció han fet que l'Ajuntament de Manresa hagi decidit enguany no instal·lar al Passeig de Pere III les icòniques cadires de la Rosita.

"Les mesures de prevenció amb motiu de la pandèmia obliguen a un distanciament de dos metres entre cadires així com un manteniment i neteja higiènica constant d'aquest mobiliari que farien necessari més recursos i més espai en aquesta zona del Passeig", justifica el consistori en un comunicat.

Aquest fet s'afegeix també a l'aplicació de les mesures de suport i de reactivació econòmica aprovades per l'Ajuntament de Manresa per facilitar als locals de restauració ampliar la seva superfície ocupada de les terrasses per garantir la distància de seguretat exigible i evitar possibles contagis. L'ampliació de terrasses es produirà a molts punts de la ciutat però molt especialment en un entorn com aquest, amb una important presència d'activitats vinculades a la restauració.

Davant l'increment progressiu de la mobilitat que s'anirà produint amb les diferents fases del confinament, l'Ajuntament continua actuant i fent actuacions de forma equilibrada per esponjar l'espai públic de forma que sigui compatible el trànsit de vianants amb la major seguretat i, alhora, facilitar la necessària reactivació comercial de la ciutat.