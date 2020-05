La pediatria de l'atenció primària de Manresa comença un pla de «retorn progressiu» a la normalitat

L'atenció pediàtrica de primària de Manresa, unificada des del 23 de març al CAP Bages, comença un pla de "retorn progressiu" a la normalitat. L'Institut Català de la Salut (ICS) i la Fundació Althaia, d'acord amb el Servei Català de la Salut (CatSalut), s'han coordinat per portar a terme aquest procés de desescalada, que s'iniciarà el pròxim dilluns amb el retorn de l'activitat pediàtrica al CAP de Les Bases i al CAP de la Sagrada Família. Es recupera l'atenció pediàtrica amb cita prèvia a l'EAP Plaça Catalunya (ubicat al CAP Bages) i l'EAP Sagrada Família. Pel que fa a la visita sense cita prèvia o urgent, es valorarà telefònicament pel seu CAP de referència i en cas que es requereixi una visita presencial, es realitzarà al CAP Bages.

Tant per a les visites programades com per a les urgents, primer cal trucar al centre de referència (CAP Bages: 93 874 84 17 / CAP de la Sagrada Família: 93 874 78 13). El professional de pediatria determinarà com fer l'atenció, a través d'un trucada telefònica, una eConsulta, videoconsulta o visita presencial. Si és un cas urgent, el pediatra derivarà el pacient a una visita presencial al CAP Bages. Si algun usuari s'adreça presencialment al CAP de la Sagrada Família de manera espontània, aquest serà derivat al CAP Bages on es centralitzaran tot aquest tipus de visites.

D'altra banda, el CAP de Les Bases centralitzarà l'activitat pediàtrica tant de l'ABS de Les Bases com la de l'ABS del Barri Antic (inclou el CAP del Barri Antic i els consultoris locals de Sant Salvador de Guardiola i del Calvet), ambdues gestionades per la Fundació Althaia. Això inclou tant les visites programades com les espontànies o urgents.

Totes les visites per controls o vacunacions es faran amb cita prèvia. En la present fase 1, es programaran preferentment a infants menors de 4 anys. A mesura que s'avanci en les fases s'anirà recuperant l'activitat habitual. Els usuaris rebran una trucada per informar-los del dia i hora i del circuit que cal fer en arribar al centre. En cas de sol·licitar visita programada o espontània caldrà trucar al centre de referència (Les Bases: 93 877 22 22 i Barri Antic: 93 874 41 00).

D'aquesta manera, el professional de pediatria podrà valorar el cas i determinar com cal fer l'atenció, a través d'una consulta telefònica, videoconsulta o visita presencial. En cas que sigui necessària una visita presencial és derivarà sempre al CAP de Les Bases amb una hora programada. Només si es tracta d'un cas urgent està indicat assistir al CAP de les Bases sense cita prèvia. Les visites que s'adrecin al CAP del Barri Antic es derivaran a Les Bases.

Seguretat i control d'accés

Tot i que les xifres indiquen que la pandèmia de la Covid-19 està en retrocés, cal extremar les mesures d'higiene i seguretat . A les entrades, els usuaris es trobaran amb un punt de control on els informaran que per accedir cal portar mascareta i rentar-se les mans amb gel hidroalcohòlic, tant a l'entrar i al sortir. En el cas de pacients pediàtrics, està permesa l'entrada d'un acompanyant. Per altra banda, també per garantir la seguretat de pacients i professionals, es potencien sempre que és possible les visites telemàtiques per davant de les presencials.