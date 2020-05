Quart dia consecutiu a Manresa amb víctimes mortals als centres assistencials

Ahir va morir una altra persona víctima del coronavirus a la Fundació Althaia de Manresa i ja són 169 les víctimes, que, sumades a les 61 de l'Hospital de Sant Andreu, ofereixen un total de 230 defuncions reconegudes per la pandèmia als centres sanitaris de la ciutat.

Les persones ingressades confirmades de Covid eren ahir 27, de les quals 23 a Sant Andreu i 4 a Althaia, i s'havien donat 1.031 altes, de les quals 989 a Althaia i 42 a Sant Andreu.

A Althaia hi havia una vintena de persones esperant el resultat de les proves de la Covid, mentre que a Sant Andreu dues persones que havien donat positiu van superar la infecció i van ser traslladades fora de les unitats d'aïllament. Un treballador era a casa de manera preventiva pendent de fer el test o de rebre resultats.



11.723 morts a Catalunya

Segons les dades disponibles del departament de Salut de la Generalitat a l'hora de tancar edició, a Catalunya hi ha hagut un total de 63.259 casos positius acumulats de coronavirus SARS-CoV-2 a Catalunya.

D'altra banda, hi ha un total de 211.049 casos possibles d'infecció de coronavirus. Són persones que presenten símptomes i que, sense prova diagnòstica feta, un professional facultatiu classifica com a possible cas.

Des de l'inici de l'epidèmia fins ara, un total de 4.005 persones han estat ingressades de gravetat; actualment són 245.

A més, 2.990 professionals de residències estan aïllats per sospita o confirmació.

Des de l'inici de la pandèmia de coronavirus a Catalunya, s'han comptabilitzat fins avui un total de 36.579 altes hospitalàries de persones diagnosticades amb la Covid-19.

Pel que fa a les residències de gent gran, un total de 13.220 persones han estat confirmades com a positius de coronavirus i 36.186 són casos sospitosos.

Segons la informació declarada per les funeràries, 11.723 persones han mort amb la Covid-19 o com a sospitosos. D'aquestes, 6.541 han mort a un centre hospitalari o sociosanitari, 3.913 a una residència i 771 al domicili. Els casos restants són casos no classificables per manca d'informació.

140 hospitalitzacions

L'Estat espanyol va registrar ahir 48 morts més per coronavirus en les 24 hores anteriors, 47 menys que aquest dimecres (95), i 344 nous positius confirmats per PCR, 72 menys que el ldia anterior.

Segons les últimes dades del ministeri de Sanitat, en l'últim dia hi ha hagut 140 hospitalitzacions, 53 més que fa 24 hores (193) i 20 ingressos en UCI, 11 menys que el dia anterior.

Madrid concentrava la majoria de defuncions (19), tot i que, segons el ministeri de Sanitat, Catalunya no havia pogut actualitzar les dades «per problemes de validació» i no apareixia a les xifres totals.

Des que va començar la pandèmia, a tot l'Estat espanyol hi ha hagut 27.940 decessos confirmats per la Covid-19 i 233.037 casos confirmats per la realització de proves PCR.