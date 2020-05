Sant Egidi alerta contra la idea emergent de «considerar residual la vida dels ancians»

La Comunitat de Sant Egidi, que disposa d'un nucli molt actiu a Manresa, ha posat en marxa la campanya internacional «Sense ancians no hi ha futur» i avisa que la crisi del coronavirus ha posat de manifest que caldrà revisar moltes coses en els sistemes sanitaris públics i en les bones pràctiques necessàries per arribar a tothom i per curar tothom amb eficàcia.

El manifest de la comunitat expressa la preocupació «per les tristes històries de mortaldats de gent gran en residències. S'està obrint pas la idea que es poden sacrificar les seves vides en benefici d'altres».

Recorda que el papa Francesc ho defineix com «cultura del descart»: privar els ancians del dret de ser considerat persones bo i relegant-los a ser només un número i, en alguns casos, ni tan sols això.

Alerten que en molts països, davant de la necessitat d'atenció sanitària, «està sorgint un model perillós que fomenta una sanitat selectiva que considera residual la vida dels ancians». Així, la seva major vulnerabilitat, la seva avançada edat i el fet que poden ser portadors d'altres patologies justificarien una forma d'elecció a favor dels més joves i dels més sans.

«Resignar-se a una solució d'aquest tipus és humanament i jurídicament inacceptable. Ho és no només segons una visió religiosa de la vida sinó també segons la lògica dels drets humans i de la deontologia mèdica», diuen. Reiteren que no es pot avalar cap estat de necessitat que legitimi o doni cobertura a l'incompliment d'aquests principis. La tesi que una menor esperança de vida comporta una reducció legal del valor d'aquesta vida «és, des d'un punt de vista jurídic, una barbaritat. Que això es produeixi a través d'una imposició (de l'Estat o de les autoritats sanitàries) aliena a la voluntat de la persona representa un intolerable conculcació afegida dels seus drets».

Recorden que l'aportació dels ancians és fonamental i «no podem deixar morir la generació que va lluitar contra les dictadures, que va treballar per la reconstrucció després de la guerra i que va edificar Europa».

Per això, «creiem que cal refermar amb força els principis d'igualtat de tractament i de dret universal a l'assistència sanitària que hem conquerit».