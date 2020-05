Laura Valero, Laura López i Maria Iranzo eren aquest dimecres al matí a la terrassa de L'Abat, a Manresa. Aquesta era la primera ocasió des de l'inici del confinament que anaven a un bar, establiments que poden obrir des de dilluns d'aquesta setmana.

Les tres joves asseguren que després de dos mesos de confinament ja tenien moltes ganes de sortir i compartir una estona a la taula d'un bar. Tot i això, Valero assegura que «primer havíem pensat que era millor no anar a terrasses però al final, si hi va tothom, per què nosaltres no?». I Iranzo afegeix que, «si ens hem d'infectar, al final ens infectarem igual, anem o no a una ter-rassa».

Tot i això asseguren que són selectives i que no veuen igual totes les terrasses, encara que assenyalen que «la sensació és que ara tot està més net que abans».

I no és pas casualitat ja que a l'establiment on són, com a la majoria, netegen i desinfecten taules i cadires cada cop que hi ha un canvi de clients.

Precisament aquesta neteja «dona confiança i sembla que minimitza el risc de contagiar-se», van sentenciar les joves mentre feien un te o un cafè amb llet.