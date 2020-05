Les terrasses de Manresa extremen les mesures d'higiene per mantenir la clientela

Els bars i restaurants de Manresa que al llarg d'aquesta setmana han anat obrint les terrasses han extremat les mesures de seguretat per donar tranquil·litat a la clientela davant la possible por a eventuals contagis de la Covid-19.

A totes les terrasses, la mesura més visible és el distanciament de les taules, ja que la majoria d'establiment en tenen menys de les habituals, estan més separades que abans i els establiments on ha estat possible han ocupat més espai del que tenien abans. I més enllà de l'espai, tots els establiments consultats han extremat les mesures d'higiene i neteja dels espais.

Al Bar Bages de la plaça Bages de Manresa, Albert Masats explica que ells ho han fet tot: per una banda, han ampliat l'espai de la terrassa, amb una distància de dos metres entre cadascuna de les taules, i cada cop que hi ha un canvi de clients «ho desinfectem tot, taules i cadires incloses», amb gel hidroalcohòlic.

Al Bar Marbà, de Laura Morales, expliquen que ara combinen el menjar per emportar-se amb el servei de terrassa, on tenen cinc taules, amb un ampli espai per mantenir les distàncies físiques. A la terrassa hi serveixen una àmplia varietat de tapes i asseguren que, per reduir riscos de contagi, fins i tot els tovallons i els coberts els porten embolicats amb fundes. A més a més, tampoc tenen més elements dels estrictament necessaris a les taules. Així, expliquen que qui es vol amanir o posar les salses al gust als plats, per a la reobertura ja van adquirir sobres monodosis d'oli, sal, maionesa i quètxup.

A la mateixa plaça Bages, al Bar Griffitich també expliquen que han pres unes mesures similars, reducció de l'aforament de la terrassa –han tancat completament una zona, han retirat taules d'un altre espai i n'han posat més a la vorera. Com als altres establiments, entre client i client desinfecten el mobiliari i els cambrers van amb guants i mascaretes.

També generen recels les cartes i per això cap establiment en té a les taules. En el cas de Griffitich, que reconeixen que fins ara han servit pocs àpats, el mateix cambrer diu als comensals quins són els plats que tenen. En el cas del Marbà, tenen la carta escrita en una pissarra que apropen a la taula perquè els clients puguin triar. Altres establiments, com el Frankfurt Cal Xavi han optat per solucions més tecnològiques i en cada taula hi ha enganxat un codi QR que es pot escanejar amb el mòbil i llavors apareix la carta.



El control de l'aforament

Malgrat que els diferents establiments han espaiat les taules entre elles, un dels reptes als quals s'enfronten és la presència de grups grans i el possible moviment de taules. Tots apel·len a la responsabilitat i la consciència dels clients per respectar les normes, però també estan al cas per fer-les complir i evitar possibles sancions.

Laura Corominas, cambrera de L'Abat, explica que a l'establiment han marcat a terra el lloc de cada taula. Així poden detectar fàcilment si s'ha mogut i requerir als clients que la tornin immediatament a lloc. En el seu cas, també recorda que es tracta d'un establiment self-service però que ara demanen als clients que, un cop han consumit, deixin els productes a la taula. D'aquesta manera, diu Corominas, «podem controlar on han estat i netejar-ho abans de tornar a omplir la taula».

Masats, del Bar Bages, explica que «sempre hi ha algú que no ho respecta però és més perquè en aquell moment s'ha despistat que un fet intencionat i quan l'hi hem dit de seguida ens ha fet cas».



Lavabos oberts

Durant aquesta primera fase de la desescalada, els bars només poden obrir les terrasses i en principi l'accés al seu interior està prohibit. Tot això, els diferents establiments expliquen que tenen els lavabos oberts. Els responsable del bar Griffitich asseguren que «hi ha molts pocs clients que aquests primers dies hi hagin anat, però no els podem tenir tancats perquè si algú ve i no hi pot anar no ens tornarà». La solució passa per una neteja constant. Així, Masats, del Bar Bages, explica que cada cop que algú utilitza els lavabos en fan una neteja a fons de tots els elements que es poden tocar, com la mateixa tassa del vàter i l'aixeta, però també els interruptors, la cadena i el terra.



Clients sense por

En una de les terrasses, hi havia dimecres un grup de cinc persones, Fernando Lupón, Josep Subirana, Jaume Corominas, Lluís Claret i Montse Bajona. Tots coincidien a assenyalar que la pandèmia de la Covid-19 és «una cosa tan grossa que no sabem què pot passar» encara que no temien contagiar-se pel fet de trobar-se a la terrassa d'un bar. «Estem molt amples, el terra està assenyalat per a cada taula i tot està molt net i molt ben condicionat».

Maria Garcia, que compartia taula amb una amiga, assegurava que «el risc sempre hi és però no tinc por de contagiar-me per ser aquí». Segons la seva opinió, si «mantenim les distàncies físiques, portem mascaretes i només en les traiem per beure o menjar al bar i ells són responsables amb la neteja, com veig que fan, no hauria de passar-nos res».

Finalment, Joan Solà i Pere Vila, que estaven fent un cafè, tampoc consideren que «ser aquí sigui arriscat. Fa dos mesos que som a casa, cada cop hi ha menys infectats, diuen que amb la calor el virus no es propaga tant i cada dia sembla que hi ha menys infectats. Si respectem distàncies i els bars ho netegen tot com sembla que fan hauríem d'estar tranquils».