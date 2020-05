Dues morts per Covid-19 als hospitals de Manresa eleven la xifra de defuncions a 233

Les defuncions que registren els hospitals de Manresa posen en evidència que els efectes de la pandèmia encara es noten a la Catalunya Central. Dos pacients han mort en les darreres 24 hores en els centres sanitaris de la capital del Bages, xifra que eleva fins a 233 el nombre de pacients que han perdut al vida des de l'inici de la crisi sanitària.

L'Hospital de Sant Andreu ha registrat un mort més per Covid-19, i ja en suma 63. Per la seva banda, Althaia (la fundació integrada per l'Hospital de Sant Joan de Déu, la Clínica de Sant Josep i el Centre Hospitalari) n'ha comptabilitzat un altre, dada que incrementa fins a 170 el nombre de morts.

A l'Hospital de Sant Andreu hi ha, aquest dissabte, 19 persones ingressades per Covid-19 a la unitat d'aïllament i cap pacient ha rebut l'alta a domicili. A part, no hi ha hagut cap nou ingrés. D'altra banda, avui hi ha 2 treballadors del centre manresà que es troben a casa de manera preventiva pendents de realitzar el test o de rebre resultats.

Pel que fa Althaia, hi ha 4 pacients confirmats ingressats i fins avui s'han donat 996 altes a pacients que han superat la Covid-19.